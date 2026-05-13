Είχε προηγηθεί δήλωση της Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ανέφερε ότι η χώρα της «ουδέποτε θα εξέταζε» να μετατραπεί σε μέρος της αμερικανικής επικράτειας.

Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε μέσω Truth Social χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα με τα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ και λεζάντα «51η πολιτεία», μια ημέρα αφού η υπηρεσιακή ομόλογός του στο Καράκας Ντέλσι Ροντρίγκες τόνισε πως η χώρα της «ουδέποτε θα εξέταζε» να μετατραπεί σε μέρος της αμερικανικής επικράτειας.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας καυχιέται συχνά πως έχει τον πλήρη έλεγχο του κράτους της Λατινικής Αμερικής, μετά την αιματηρή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα να αιχμαλωτιστεί ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο την 3η Ιανουαρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει πει επανειλημμένα ότι θα ήθελε ο Καναδάς να γίνει «η 51η πολιτεία» των ΗΠΑ, πλέον στρέφει τις βλέψεις του στη Βενεζουέλα.

Τον Μάρτιο, με αφορμή αγώνα μπέιζμπολ, αναφέρθηκε στην πιθανότητα. «Γίνονται ωραία πράγματα στη Βενεζουέλα τώρα τελευταία (...) 51η πολιτεία, κανείς;» πέταξε μέσω Truth Social.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκες αρνήθηκε πως υπάρχει τέτοια πιθανότητα προχθές Δευτέρα, λέγοντας πως «δεν θα το εξετάζαμε ποτέ» διότι «αγαπάμε την ανεξαρτησία μας, τους ήρωες και τις ηρωίδες μας».

Επανέλαβε πάντως ότι η κυβέρνησή της προωθεί «διπλωματική ατζέντα συνεργασίας» με τις ΗΠΑ, μετά την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων ανάμεσα στο Καράκας και την Ουάσιγκτον τον Μάρτιο, επτά χρόνια αφού τις είχε διακόψει ο Νικολάς Μαδούρο.