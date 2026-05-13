Λειτουργεί παρόμοια με τις ενέσεις αδυνατίσματος, μιμούμενο μια φυσική ορμόνη που μειώνει την όρεξη και προκαλεί αίσθημα κορεσμού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ένα νέο καθημερινό χάπι μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που σταματούν τις ενέσεις αδυνατίσματος να διατηρήσουν το βάρος τους, σύμφωνα με έρευνα.

Το φάρμακο είναι ήδη διαθέσιμο στις ΗΠΑ και ενδέχεται σύντομα να κυκλοφορήσει και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δοκιμές έδειξαν ότι οι ασθενείς που λάμβαναν καθημερινά, για έναν χρόνο, το δισκίο, που ονομάζεται Orforglipron, απέφυγαν να ξαναπάρουν μεγάλο μέρος του βάρους που είχαν χάσει - ένας γνωστός κίνδυνος όταν διακόπτονται οι ενέσεις GLP-1.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Medicine, χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία Eli Lilly, η οποία παράγει την ένεση Mounjaro.

Οι ειδικοί λένε ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί πόσο καιρό θα πρέπει κάποιος να παραμένει σε θεραπεία - ίσως ακόμη και εφ’ όρου ζωής.

Η λήψη ενός χαπιού μπορεί να είναι πιο ελκυστική για τους ασθενείς από το να κάνουν μόνοι τους ενέσεις, αναφέρει η Δρ Μαρί Σπρέκλεϊ, ειδικός στην έρευνα διαχείρισης βάρους στο University of Cambridge, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Ωστόσο, προσθέτει: «Ακόμη δεν γνωρίζουμε πόσο διαρκή θα είναι αυτά τα αποτελέσματα, σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η μελέτη αυτή ενισχύει την αυξανόμενη αναγνώριση ότι η παχυσαρκία είναι μια χρόνια, υποτροπιάζουσα νόσος που συχνά απαιτεί συνεχή θεραπεία και υποστήριξη».

Το Orforglipron λειτουργεί παρόμοια με τις ενέσεις αδυνατίσματος, μιμούμενο μια φυσική ορμόνη που μειώνει την όρεξη και προκαλεί αίσθημα κορεσμού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στις ΗΠΑ, όπου είναι διαθέσιμο, η τιμή του είναι χαμηλότερη από τις υπάρχουσες ενέσιμες θεραπείες, περίπου 149 δολάρια τον μήνα για τη χαμηλότερη δόση, σε σύγκριση με πάνω από 1.000 δολάρια τον μήνα για ορισμένες ενέσεις GLP-1 (αν και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει συμφωνίες που στοχεύουν στη μείωση του κόστους δημοφιλών φαρμάκων αδυνατίσματος).

Δεν είναι ακόμη γνωστό πόσο θα κοστίζει το Orforglipron στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει στην αγορά.

Η μελέτη περιλάμβανε 376 συμμετέχοντες στις ΗΠΑ, οι οποίοι λάμβαναν ενέσεις GLP-1 Mounjaro ή Wegovy -για περισσότερο από έναν χρόνο και είχαν χάσει βάρος.

Τους ζητήθηκε να διακόψουν τις ενέσεις και τους χορηγήθηκε είτε χάπι που περιείχε Orforglipron είτε εικονικό φάρμακο (placebo) για καθημερινή λήψη επί έναν χρόνο, χωρίς να γνωρίζουν ποιο λάμβαναν.

Στο τέλος της μελέτης, οι συμμετέχοντες που έλαβαν Orforglipron διατήρησαν πάνω από το 70% της προηγούμενης απώλειας βάρους τους, ενώ η ομάδα του placebo διατήρησε περίπου το 38-50%.

Οι παρενέργειες του φαρμάκου ήταν συχνές αλλά κυρίως ήπιες και περιλάμβαναν ναυτία, δυσκοιλιότητα ή διάρροια.

Με πληροφορίες από BBC