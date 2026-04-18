Η Breanna Fowler κάποτε θεωρούσε την αυστηρή στέρηση βασικό χαρακτηριστικό της απώλειας βάρους. Ακολουθούσε δίαιτα, τρώγοντας μικρές ποσότητες χαμηλοθερμιδικών «υγιεινών» τροφών μέσα στην ημέρα στη δουλειά. Και μετά, τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα, επέστρεφε σε γνώριμα μοτίβα υπερκατανάλωσης γλυκών και υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Το «να χαλαρώνει» ήταν ο τρόπος που το δικαιολογούσε.

«Δεν ήξερα τι χρειαζόταν το σώμα μου», λέει η 29χρονη Fowler από το Belleville του Illinois στο TODAY.com. Έτσι, περιόριζε τα πάντα, συχνά κόβοντας ολόκληρες ομάδες τροφίμων. Όσο κι αν προσπαθούσε να τηρεί τα αυστηρά ελλείμματα των 800 θερμίδων που έθετε στον εαυτό της, μια κακή μέρα ή κακή διάθεση πυροδοτούσε πάντα ένα επεισόδιο υπερφαγίας. «Το φαγητό ήταν η συναισθηματική μου παρηγοριά», λέει. Και όσο περισσότερο περιόριζε την πρόσληψή της, τόσο πιο έντονα επέστρεφε στις παλιές συνήθειες.

Ένιωθε ότι απογοήτευε τον εαυτό της. Πώς γινόταν να ζυγίζει 124 κιλά, να έχει πόνους στην πλάτη και να λαχανιάζει ανεβαίνοντας σκάλες; «Και μετά αυτό με κατέστρεφε συναισθηματικά, γιατί κατέκρινα τον εαυτό μου επειδή δεν ήμουν ευχαριστημένη με αυτό που είμαι», λέει.

Αυτό ίσχυε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023. Ένα πρωί, όπως λέει, «έγινε το κλικ». Κατάλαβε ότι έπρεπε να προσεγγίσει διαφορετικά την απώλεια βάρους. «Έπρεπε να βρω κάτι που να μη μου φαίνεται ξένο, κάτι με το οποίο θα μπορούσα να εξελιχθώ και που να ταιριάζει στη ζωή μου», λέει.

Η στιγμή που «έγινε το κλικ»

Η Fowler συνήθιζε να ξεκινάει δυναμικά, πέφτοντας κατευθείαν στα βαθιά για γρήγορα αποτελέσματα που όμως δεν έρχονταν ποτέ. Έτσι, δεσμεύτηκε να μάθει τα βασικά και γράφτηκε στο πρόγραμμα Weight Watchers, ένα από τα καλύτερα προγράμματα απώλειας βάρους, όπως είχαν πει ειδικοί στο TODAY.com.

Το σύστημα πόντων της επέτρεψε να εγκαταλείψει την εμμονή της με τις θερμίδες. Αντί γι’ αυτό, είχε έναν συγκεκριμένο αριθμό «πόντων» για φαγητό. Σύντομα συνειδητοποίησε ότι ένα μόνο αγαπημένο φαστ φουντ μετά από μια κουραστική μέρα μπορούσε να της «κοστίσει» όλους τους πόντους της ημέρας. «Μου άνοιξε πραγματικά το μυαλό και με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι δεν ήξερα τίποτα για τη διατροφή», λέει. «Μου έδωσε μια κατανόηση για το τι έβαζα στο σώμα μου».

Μετά ήρθε η κίνηση. Η Fowler δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα δραστήρια εκτός από τα μαθήματα φυσικής αγωγής στο σχολείο. Μεγαλώνοντας, αυτό δεν άλλαξε ιδιαίτερα, εκτός από κάποιους περιστασιακούς περιπάτους.

Αντιστάθηκε στην παρόρμηση να μεταμορφωθεί σε αθλήτρια μέσα σε μια νύχτα — όπως έκανε με τη διατροφή της — και μπήκε σταδιακά στον ρυθμό.

«Ξεκίνησα με μικρές αλλαγές», λέει. Ανακάλυψε ότι το YouTube είναι γεμάτο με προπονήσεις που μπορείς να κάνεις στο σαλόνι σου. Δύο λογαριασμοί, το growwithjo (με περπάτημα και ασκήσεις για αρχάριους) και το The Fitness Marshall (με χορευτικές προπονήσεις, κάποιες ακόμη και καθιστές), έγιναν οι αγαπημένοι της.

«Είναι και τα δύο πολύ εύκολα να τα ακολουθήσεις και είναι διασκεδαστικά», λέει. Όσο περισσότερο απολάμβανε την κίνηση, τόσο πιο συχνά επέστρεφε σε αυτή.

«Και άρχισα επίσης να πιέζω λίγο περισσότερο τον εαυτό μου με το περπάτημα», προσθέτει. «Να κάνω πιο σταθερή συνήθεια το να βγάζω βόλτα τα σκυλιά μου, ίσως μετά τη δουλειά, ακόμα κι αν αυτό ήταν 10 ή 15 λεπτά. Δεν χρειαζόταν να είναι μία ώρα».

Ανεβάζοντας τον πήχη

Μέχρι το 2024, η Fowler σταμάτησε το Weight Watchers και άρχισε να παρακολουθεί πιο συστηματικά τα συστατικά που έπρεπε να βάλει στην διατροφή της. Έδωσε προτεραιότητα στην πρωτεΐνη και αποδέχτηκε τους υδατάνθρακες ως βασική πηγή ενέργειας, αντί να τους φοβάται.

Οι Κυριακές είναι πλέον για προετοιμασία γευμάτων. «Είναι σίγουρα πολλή δουλειά να περνάς μερικές ώρες στην κουζίνα, αλλά αξίζει απόλυτα για να έχεις μια σταθερή δομή στην εβδομάδα σου, γιατί είναι πολύ εύκολο να ξεφύγεις», λέει. Η ισορροπία είναι πλέον ο στόχος της.

Τα πρωινά της συνήθως περιλαμβάνουν ελληνικό γιαούρτι, φρούτα και αυγά, ή ομελέτα κυρίως με ασπράδια. Τα μεσημεριανά της είναι άπαχος κιμάς, γλυκοπατάτες, τυρί cottage και λαχανικά — με αγαπημένα το μπρόκολο και τα σπαράγγια. Για να ικανοποιήσει την επιθυμία της για γλυκό, φτιάχνει το viral «protein cheesecake» με γιαούρτι βανίλιας και μείγμα πουτίγκας χωρίς ζάχαρη.

«Παρόλα αυτά, εξακολουθώ να απολαμβάνω παγωτό και τιραμισού όταν τα μακροθρεπτικά μου το επιτρέπουν», προσθέτει.

Καθώς βελτίωνε τη φυσική της κατάσταση, συνειδητοποίησε ότι είχε την ενέργεια να μετατρέψει τα 10 λεπτά περπάτημα σε ένα μίλι και τελικά σε τουλάχιστον 10.000–12.000 βήματα την ημέρα.

Το 2025 ξεκίνησε προπόνηση με βάρη για να χτίσει μυς — και γρήγορα κατάλαβε γιατί η παλιά της συνήθεια να τρώει όσο το δυνατόν λιγότερο την κρατούσε στάσιμη. Το κλειδί, λέει, είναι «να τροφοδοτείς σωστά το σώμα σου για να έχεις πρόοδο».

Παρόλο που πλέον κάνει τις περισσότερες προπονήσεις της στο γυμναστήριο αντί για το σπίτι, η σχέση της με το YouTube παραμένει δυνατή. Μέσα από τους ειδικούς της πλατφόρμας, έμαθε να οργανώνει το πρόγραμμά της:

Δευτέρα: Άνω σώμα

Τρίτη: Κάτω σώμα

Τετάρτη: Cardio και κορμός

Πέμπτη: Άνω σώμα

Παρασκευή: Ενεργητική ξεκούραση

Σάββατο: Κάτω σώμα

Κυριακή: Ξεκούραση

Εφαρμόζει επίσης την αρχή push-pull στις προπονήσεις άνω σώματος και δίνει έμφαση στην προοδευτική επιβάρυνση, αυξάνοντας σταδιακά επαναλήψεις ή βάρη για μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη.

Η Fowler τονίζει ότι η γνώση γύρω από την ευεξία χτίστηκε με χρόνο και αφοσίωση στη μάθηση — και είναι περήφανη γι’ αυτό. Ακόμα και τώρα, όταν κάποιο μηχάνημα στο γυμναστήριο της φαίνεται άγνωστο, ψάχνει στο κινητό της πώς χρησιμοποιείται και βλέπει βίντεο επιτόπου.

Το γυμναστήριο έχει γίνει το «καταφύγιο» και ο «χαρούμενος τόπος» της. Εκεί βρίσκει ηρεμία μετά από μια δύσκολη μέρα ή εβδομάδα. «Το απολαμβάνω πραγματικά, γιατί το έχτισα σταδιακά. Ξεκίνησα από κάτι μικρό και εξελίχθηκα μαζί του», λέει.

Όταν άλλοι στο γυμναστήριο αναγνωρίζουν την πρόοδό της και της ζητούν συμβουλές, ενθουσιάζεται. «Είναι απίστευτο», λέει.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον

Τώρα, στα 76 κιλά, οι στόχοι της περιλαμβάνουν περισσότερη μυϊκή ανάπτυξη και λίγη ακόμη απώλεια βάρους. Σκέφτεται να αποκτήσει πιστοποίηση personal trainer για να «μοιραστεί την αγάπη για τη γυμναστική και να εμπνεύσει μερικούς ανθρώπους». Δεν σκοπεύει να το κάνει για πλήρη απασχόληση — απλώς κάτι που θα της δίνει χαρά.

Ίσως κάποια στιγμή να συμμετάσχει και σε διαγωνισμό bodybuilding, αλλά αυτό είναι για «αργότερα».

Η Fowler έχει εξελιχθεί σε έναν άνθρωπο με αυτοπεποίθηση και εξωστρέφεια. Πλέον βγάζει ολόσωμες φωτογραφίες αντί να κρύβεται πίσω από κομμένα selfies και τις δημοσιεύει στα social media. Αν το θέλεις, μπορείς κι εσύ να ανοίξεις τη ζωή σου με αυτόν τον τρόπο, λέει.

«Πρέπει να περάσεις μέσα από τη δυσκολία για να εξελιχθείς. Και μόλις ξεκινήσεις, μόλις πετύχεις τον πρώτο στόχο που νόμιζες ότι ήταν αδύνατος, τότε συνειδητοποιείς ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο», καταλήγει.