Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις 2026.

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Έως σήμερα έχουν υποβληθεί και εκκαθαριστεί 4.233.307 δηλώσεις Ε1, ενώ παράλληλα έχουν κατατεθεί 1.780.993 δηλώσεις Ε2 και 633.931 δηλώσεις Ε3, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική κινητικότητα που καταγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων.

Τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης δείχνουν ότι περίπου μία στις τρεις εκκαθαρισμένες δηλώσεις οδηγεί σε πληρωμή φόρου. Συγκεκριμένα, το 31,69% των δηλώσεων Ε1 οδηγεί σε επιπλέον φορολογική επιβάρυνση για τους φορολογούμενους, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,34 εκατομμύρια δηλώσεις. Το συνολικό ποσό φόρου που έχει βεβαιωθεί μέσω των χρεωστικών εκκαθαριστικών ανέρχεται σε 2,38 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο μέσος φόρος ανά χρεωστικό εκκαθαριστικό να διαμορφώνεται στα 1.774 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι πιστωτικές δηλώσεις έχουν οδηγήσει σε επιστροφές φόρου ύψους 384,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ συνεχίζει με ταχύ ρυθμό τις διαδικασίες επιστροφών και συμψηφισμών, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί επιστροφές και συμψηφισμοί για 1.488.431 φορολογούμενους, αριθμός που αντιστοιχεί στο 92,9% των δικαιούχων, ενώ το συνολικό ποσό που έχει επιστραφεί ή συμψηφιστεί ανέρχεται σε 306,45 εκατ. ευρώ. Από αυτό, 203,1 εκατ. ευρώ αφορούν κεντρικούς συμψηφισμούς και επιστροφές, ενώ επιπλέον 93,3 εκατ. ευρώ έχουν καταβληθεί μέσω των ΔΟΥ.

Η εικόνα που προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ καταδεικνύει ότι ο φετινός ρυθμός υποβολής δηλώσεων κινείται ταχύτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Η αυξημένη συμμετοχή των φορολογουμένων αποδίδεται τόσο στην έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας όσο και στην ευρύτερη αξιοποίηση των προσυμπληρωμένων στοιχείων, που μειώνουν τον χρόνο συμπλήρωσης και διευκολύνουν την έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων.