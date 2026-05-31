Σημαντική διευκρίνιση για τη φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που φορολογούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο παρέχει η υπ’ αριθ. 827/2025 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δικαιώνει ελληνική εταιρεία σε υπόθεση εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) μεταξύ των δύο χωρών.

Η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για επιχειρήσεις με διασυνοριακή δραστηριότητα, καθώς αποσαφηνίζει τον τρόπο εφαρμογής της ΣΑΔΦ Ελλάδας – Κύπρου και ενισχύει την προστασία των φορολογουμένων έναντι φαινομένων διπλής φορολόγησης.

Η υπόθεση αφορούσε ημεδαπή εταιρεία που υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017 και ταυτόχρονα κατέθεσε επιφύλαξη, ζητώντας την επιστροφή φόρου που είχε καταβάλει στην Κύπρο για το ίδιο εισόδημα. Η εταιρεία υποστήριξε ότι ο φόρος αυτός έπρεπε να εκπέσει από τον φόρο που αναλογούσε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας διμερούς σύμβασης.

Το αίτημα απορρίφθηκε διαδοχικά από τη φορολογική διοίκηση, τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και το Διοικητικό Εφετείο, τα οποία έκριναν ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την επιστροφή του επίμαχου ποσού.

Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας ανέτρεψε την εφετειακή κρίση, ακυρώνοντας την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου. Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο έκρινε ότι, βάσει της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ελλάδας – Κύπρου, ο φόρος που καταβλήθηκε στην Κύπρο πρέπει να εκπίπτει κατά προτεραιότητα από τον ελληνικό φόρο που αναλογεί στο ίδιο εισόδημα.

Το ΣτΕ διευκρίνισε ότι η έκπτωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του ελληνικού φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα το οποίο αποκτήθηκε στην Κύπρο. Παράλληλα, επισήμανε ότι εφόσον το ποσό που έχει προκαταβληθεί ή παρακρατηθεί υπερβαίνει τον τελικώς οφειλόμενο φόρο, η διαφορά πρέπει να επιστρέφεται στον φορολογούμενο.