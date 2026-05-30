Συνάντηση με την Ειρήνη Πική στο Προεδρικό. Στο επίκεντρο η Έκθεση της Επιτροπής Σοφών.

Η πρώην Ευρωπαία Επίτροπος, πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, βρέθηκε στην Κύπρο, όπου είχε συνάντηση με την υφυπουργό παρά τω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ειρήνη Πική, στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Άννα Διαμαντοπούλου παρέδωσε την Έκθεση της Επιτροπής Σοφών για το Μέλλον της Κοινωνικής Προστασίας και του Κράτους Πρόνοιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας είχε την προεδρία.

Η έκθεση εκπονήθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί σημαντικό εργαλείο προβληματισμού και χάραξης πολιτικής για τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ευρωπαϊκά συστήματα κοινωνικής προστασίας τα επόμενα χρόνια.

Στο κείμενο καταγράφονται προτάσεις και κατευθύνσεις πολιτικής για ζητήματα που σχετίζονται με τη δημογραφική γήρανση, τις κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές, την τεχνολογική πρόοδο, καθώς και τις επιπτώσεις της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική συνοχή.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις μεγάλες αλλαγές που διαμορφώνουν το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των κοινωνικών πολιτικών και στην αξιοποίηση τεκμηριωμένων προσεγγίσεων και βέλτιστων πρακτικών από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ειρήνη Πική εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της έκθεσης, τονίζοντας τη σημασία τους για τον ευρωπαϊκό διάλογο γύρω από τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα του κράτους πρόνοιας σε μια περίοδο αυξημένων κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.

Η παρουσία της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κύπρο συνδέεται επίσης με τη συμμετοχή της στο συνέδριο του Foundation for European Progressive Studies (FEPS), με θέμα «Μια προοδευτική στρατηγική για την ειρήνη και τη συνεργασία στη Μεσόγειο», που πραγματοποιείται στη Λευκωσία.