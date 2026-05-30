Επαναλειτουργία Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος & Δωρεάν webinar.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος (31 Μαΐου), ο Δήμος Αθηναίων επανεκκινεί τo Ιατρείo διακοπής καπνίσματος, στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, την Τρίτη 2 Ιουνίου. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί ένα δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας.

Ο Δήμος Αθηναίων στη μάχη κατά του καπνίσματος

Το πρόγραμμα του Ιατρείου, υλοποιείται από τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και υπό την εποπτεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απευθύνεται σε δημότες ή κατοίκους εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων και λειτουργεί σε ολιγομελή τμήματα των οκτώ ατόμων.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, φαρμακευτική θεραπεία και παρακολούθηση, στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της κας Κατσαούνου Παρασκευής, Καθηγήτριας Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., στη Μονάδα Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α΄ΚΕΘ ΓΝΑ Ευαγγελισμός, Μέλους ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Σκοπός του Ιατρείου είναι να βοηθήσει τους καπνιστές που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα, να το επιτύχουν με εύκολο και ασφαλή τρόπο. Επιπλέον, κινητοποιεί εκείνους που δεν είναι ακόμα έτοιμοι, ώστε σε δεύτερο χρόνο να καταφέρουν να προχωρήσουν στην οριστική διακοπή.

Από το 2024, στο πρόγραμμα Ιατρείου διακοπής καπνίσματος του Δήμου Αθηναίων, συμμετείχαν 127 άτομα, με ποσοστό μείωσης και μηδενισμού άνω του 50%.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται:

Αναλυτική ενημέρωση των καπνιστών για τις επιπτώσεις του καπνίσματος, καθώς και για τα οφέλη που θα αποκομίσουν μετά τη διακοπή.

Προληπτικός ιατρικός έλεγχος της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας.

Εφαρμογή των διεθνών οδηγιών διακοπής καπνίσματος, σύμφωνα με τις οποίες ο συνδυασμός εξατομικευμένης συμβουλευτικής και φαρμακευτικής αγωγής, πολλαπλασιάζει τα ποσοστά επιτυχούς διακοπής.

Παρακολούθηση και στήριξη των καπνιστών μετά τη διακοπή του καπνίσματος, ώστε να παγιωθεί το αποτέλεσμα και να αποφευχθούν πιθανές υποτροπές.

Πληροφορίες για ραντεβού & συμμετοχής στο webinar

Το Ιατρείο διακοπής καπνίσματος του Δήμου Αθηναίων θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη απόγευμα 5.00μμ. - 8.30μμ. σε τρεις ομάδες των 10 ατόμων στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, οδός Σαρανταπόρου 4 στα Α. Πατήσια. Λειτουργεί υπό την επιμέλεια της πνευμονολόγου, των επισκεπτριών υγείας και της γραμματειακής υποστήριξης του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής.

Για πληροφορίες – εγγραφές οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 210 2015510 (εσωτ. 119 ή 123).

Παράλληλα, το Τμήμα, οργανώνει την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, webinar με τίτλο: «Webinar για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος 2026. Μιλήστε με τους ειδικούς!». Η διάρκειά του είναι μία ώρα και 45 λεπτά και όσοι πολίτες το επιθυμούν, μπορούν να συνδεθούν και να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

12.15 - 12.35 μμ.: «Κάπνισμα και ευάλωτοι πληθυσμοί» (20 λεπτά)

Ομιλήτρια: Δρ. Τσικρικά Σταματούλα, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος ΣΩΤΗΡΙΑ, Πρόεδρος Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, Πρόεδρος Ομάδας Προαγωγής Υγείας και Διακοπής Καπνίσματος Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Secretary and Treasurer of UEMS Pneumology Section, Ιατρός Ε.Σ.Ι. ΚΕΠΑ, Επιστημονικά Υπεύθυνη Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος και Επανεκτίμησης ΣΩΤΗΡΙΑ

12.35 - 12.50 μμ.: «Νέα καπνικά προϊόντα και αποτελεσματικότητα Ιατρείων διακοπής Καπνίσματος» (20 λεπτά)

Ομιλήτρια: Κατσαούνου Παρασκευή, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Μονάδα Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α΄ΚΕΘ ΓΝΑ Ευαγγελισμός, Μέλος ΔΣ Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

Συζήτηση και Ερωτήσεις (Λήξη σεμιναρίου στις 14:00)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: εδώ.