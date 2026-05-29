Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει πως αν ήταν δεύτερος στο Δήμο Αθηναίων ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ θα έβγαινε Δήμαρχος ο Μπακογιάννης-Δεν θα τον στήριζε το ΠΑΣΟΚ;

Δεν χωρά καμιά αμφιβολία πως αν ο Κώστας Ζαχαριάδης και η «Ανοιχτή Πόλη» δεν στήριζαν στο δεύτερο γύρο τον Χάρη Δούκα για το Δήμο Αθηναίων Δήμαρχος θα ήταν σήμερα ο Κώστας Μπακογιάννης. Ο ίδιος ο Χ. Δούκας το έχει αναγνωρίσει και δημοσίως, ενώ ουσιαστικά συγκυβερνά τον Δήμο με τον Κ. Ζαχαριάδη.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη την Τετάρτη όμως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε πως αν δεύτερος στο Δήμο Αθηναίων ήταν ο Ζαχαριάδης δεν θα έβγαινε Δήμαρχος!

Δηλαδή δεν θα τον στήριζε στο δεύτερο γύρο το ΠΑΣΟΚ; Θα άφηνε το Δήμο στον Μπακογιάννη, όπως ευστόχως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης;

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

«Αυτό έχει καταλάβει ο κ. Ανδρουλάκης δυόμιση χρόνια μετά τη μεγάλη αυτοδιοικητική ανατροπή και τη νίκη του Χάρη Δούκα στο Δήμο Αθηναίων· «Και να το πω ακόμη πιο απλά. Αν στον δήμο της Αθήνας είχε περάσει δεύτερος ο κ. Ζαχαριάδης, θα υπήρχε πολιτική αλλαγή; Θα υπήρχε;..»

Ας απαντήσει ευθέως: Ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης, ο ίδιος ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα με στήριξε ή θα έλεγε «νίπτω τας χειράς μου» και θα άφησε την πόλη στη ΝΔ και τον Μπακογιάννη;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι όμοιοι χώροι της Σοσιαλδημοκρατίας και της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς μόνο με συνεργασίες και σύμπλεξη μπορούν να νικήσουν τη συντηρητική παράταξη.

{https://x.com/CZachariadis/status/2060066743104782479}

Το μένος για τον Τσίπρα είναι κακός σύμβουλος για τη Χαριλάου Τρικούπη.