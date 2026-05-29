Στα Άγραφα περιόδευσε το πρωί της Παρασκευής ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρώτος σταθμός του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ήταν το δημοτικό σχολείο Αγράφων με τους λιγοστούς πια μαθητές. Πίσω από αυτόν τον αριθμό αποκαλύπτονται δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας: το δημογραφικό πρόβλημα και η εγκατάλειψη της περιφέρειας.

Ο κ. Ανδρουλάκης, τέλος, επισκέφτηκε και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Βίνιανη.

Ακολουθεί η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη:

Βρισκόμαστε στο Μουσείο της Βίνιανης, εδώ στα περήφανα Άγραφα, όπου σφραγίστηκε το έπος εθνικής αντίστασης. Εδώ που συγκροτήθηκε η πρώτη κυβέρνηση της ελεύθερης Ελλάδας.

Στην Ευρυτανία, αλλά και σε πολλές άλλες ορεινές περιοχές της Ελλάδας, υπάρχει μια έντονη δημογραφική κρίση, που φτάνει στα όρια της κατάρρευσης. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι επιλέγουν την εσωτερική ή την εξωτερική μετανάστευση. Το κόστος παραγωγής, η έλλειψη υποδομών, ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό κράτος, -τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία-, αλλά και τα δίκτυα μεταφορών, δυσκολεύουν καθημερινά τη ζωή τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για εμάς, λοιπόν, χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές.

Γι' αυτό, λοιπόν, για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες.