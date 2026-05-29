Δέκα ταινίες μαζί είναι λίγες, πολύ λίγες.

Έτοιμος για μία νέα κινηματογραφική συνάντηση με τον Μάρτιν Σκορσέζε εμφανίστηκε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, επιβεβαιώνοντας ότι η δημιουργική τους χημεία παραμένει ζωντανή μέσα στα χρόνια. Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο GQ με αφορμή το Φεστιβάλ Tribeca, ο Ντε Νίρο δήλωσε ότι περιμένει να κάνει «τουλάχιστον μία ακόμη» ταινία με τον θρυλικό σκηνοθέτη. Αν και δεν αποκάλυψε κάποιο συγκεκριμένο πρότζεκτ, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτός σε ένα νέο κινηματογραφικό εγχείρημα.

Η εμβληματική συνεργασία τους μετρά ήδη δέκα ταινίες ενώ πέρασε από ένα διάλειμμα 20 ετών μετά το «Casino» το 1995. Ωστόσο, οι δυο τους ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους στο «The Irishman» το 2019, αλλά και στο «Killers of the Flower Moon» τέσσερα χρόνια αργότερα.

Ο Σκορσέζε φαίνεται πως ξεκλειδώνει το ερμηνευτικό μεγαλείο του Ντε Νίρο, καθώς οι ερμηνείες του σε αυτές τις δύο ταινίες συγκαταλέγονται στις κορυφαίες της καριέρας του.

Αυτή τη στιγμή, ο θρυλικός δημιουργός έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματα του «What Happens at Night», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στο 2027, ενώ έχει στα σκαριά διάφορες άλλες παραγωγές, συμπεριλαμβανομένων των «Life of Jesus», «Sinatra», «Home», «Devil in the White City» και «Midnight Vendetta».

Όπως αναφέρει το World of Reel, τα τελευταία χρόνια ο Σκορσέζε έχει βρει στο πρόσωπο του Λεονάρντο Ντι Κάπριο ακόμη έναν μόνιμο πρωταγωνιστή. Ήδη μετρούν οκτώ ταινίες μαζί συμπεριλαμβανομένου του επερχόμενου «What Happens at Night».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται ότι στο «Killers of the Flower Moon» ήταν η πρώτη φορά που ο Ντε Νίρο και ο Ντι Κάπριο μοιράστηκαν το ίδιο πλατό υπό τις οδηγίες του Σκορσέζε.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ