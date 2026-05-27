Στη... μετά-Ντάνιελ Κρεγκ εποχή.

Ο Ντενί Βιλνέβ του Dune, είναι ο σκηνοθέτης της επόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ, σε σενάριο που αυτή την εποχή γράφει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός του Peaky Blinders.



Aν και μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες του 26ου Μποντ από την Amazon, ανακοινώνονται με το σταγονόμετρο, γνωρίζουμε ότι η ταινία στοχεύει να αλλάξει ορισμένα πράγματα από την εποχή του 007 με τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Πρόσφατα, ο Στίβεν Νάιτ αποκάλυψε ότι η επερχόμενη ταινία θα αλλάξει τον κόσμο του Τζέιμς Μποντ, σύμφωνα με τον σεναριογράφο, ο νέος 007 θα έχει πιθανώς ένα πιο σύγχρονο και ρεαλιστικό στυλ. Ενώ η δήλωση αυτή από μόνη της είναι ενδιαφέρουσα, οι προηγούμενες ταινίες του Βιλνέβ δείχνουν ακριβώς τι θα πρέπει να αλλάξει στη νέα του προσέγγιση για τον Μποντ.

Ο Βιλνέβ δεν είναι ξένος στον κόσμο των ταινιών δράσης, έχοντας μια προτίμηση στο θρίλερ και σε αυτό ακριβώς ο θρυλικός σκηνοθέτης θα πρέπει να στραφεί στην επόμενη ταινία του Μποντ. Η εποχή του 007 με τον Κρεγκ ήταν πιο γνωστή για την παρουσία εντυπωσιακών σκηνικών και σκηνών δράσης. Ενώ αυτό είναι πιθανό να συμβεί με κάποιο τρόπο και στην επόμενη ταινία, θα ήταν ωραίο να δούμε τον Μποντ του Βιλνέβ να επιστρέφει σε αυτό που είναι πιο γνωστός: να είναι ένας άριστος κατάσκοπος.

Προηγούμενες εκδοχές του Μποντ έχουν εστιάσει στις περιπέτειες του ως κατάσκοπος. Οι πρόσφατες ταινίες, αν και εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά καλοφτιαγμένες και απολαυστικές, έχουν στραφεί πολύ περισσότερο στον κόσμο των ταινιών δράσης, κάνοντας τον Μποντ να μοιάζει περισσότερο με τον Ίθαν Χαντ (του Τομ Κρουζ) από το Mission: Impossible παρά με έναν κομψό μετρ της κατασκοπίας. Αναμφίβολα, ο προϋπολογισμός και η εποχή στην οποία γυρίστηκαν οι προηγούμενες ταινίες έπαιξαν μεγάλο ρόλο σε αυτό το προφίλ.

Η ιστορία του Βιλνέβ στο είδος του θρίλερ είναι απόλυτα ταιριαστή σε αυτό το σημείο. Προηγούμενες ταινίες όπως το Sicario, το Prisoners, η Άφιξη ακόμα και το Blade Runner 2049 δείχνουν την ικανότητά του σκηνοθέτη να παρουσιάζει δράση σε μεγάλη κλίμακα, αλλά να το κάνει με πολλή έντονη δραματικότητα και συναισθηματική φόρτιση. Το Sicario είναι το τέλειο παράδειγμα αυτού καθώς είναι μια ταινία που περιλαμβάνει μια σειρά από απίστευτα έντονες σκηνές δράσης που, αν τις βλέπαμε μέσα από το πρίσμα του Τζέιμς Μποντ, θα ήταν έξοχες.

Όταν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσο διαφορετική θα είναι η κατεύθυνση που θα δώσουν οι Βιλνέβ και Νάτι στο franchise. Ο στόχος της Amazon είναι να παραδώσει μια ταινία που να φαίνεται νέα, με φρέσκο πρωταγωνιστή, αλλά χωρίς να χάσει πολλά από αυτά που έκαναν τις ταινίες του Μποντ να φαίνονται τόσο μοναδικές.