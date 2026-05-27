Ο Βad Bunny είναι μεγάλος φαν των ταινιών Toy Story της Pixar.

Ο Bad Bunny μπαίνει στο σύμπαν του Toy Story της Pixar με έναν ολοκαίνουργιο animated χαρακτήρα.

Η Pixar αποκάλυψε το καστ, δίνοντας στους θαυμαστές μια πρώτη ματιά σε ένα από τα καινούρια παιχνίδια του franchise. Συγκεκριμένα, ο Bad Bunny θα δανείσει τη φωνή του σε έναν ιδιόρρυθμο χαρακτήρα στο Toy Story 5, τον Pizza with Sunglasses (Πίτσα με γυαλιά), επίσης γνωστό ως Pizza con Gafas. Η Pixar παρουσίασε τον χαρακτήρα στο Instagram, γράφοντας, «¡Vamos! @badbunnypr είναι ο Pizza with Sunglasses στο #ToyStory5». Σύμφωνα με λεπτομέρειες που μοιράστηκε το στούντιο, το cool και μυστηριώδες παιχνίδι ζει ανάμεσα σε μια ομάδα ξεχασμένων παιχνιδιών που βρίσκονται κρυμμένα μέσα σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη στην αυλή.

Αυτό σηματοδοτεί τον πρώτο ρόλο του Bad Bunny σε ταινία κινουμένων σχεδίων, ο οποίος πρέπει να είναι ιδιαίτερα χαρούμενος καθώς είναι μεγάλος θαυμαστής του Toy Story. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο που τον έδειχνε να παίζει με χαρακτήρες του Toy Story όπως ο Woody και ο Rex.

Bad Bunny manifesting being in Toy Story.

pic.twitter.com/rEVf9yQ1TT https://t.co/pVyBoqdKZw — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 26, 2026

Η νέα ταινία πιάνει το νήμα της ιστορίας από εκεί που το άφησε το Toy Story 4. Σε εκείνη την ταινία, ο Woody έφυγε με την Bo Peep ενώ ο Buzz, η Jessie και οι άλλοι έμειναν πίσω με την Bonnie. Αυτή τη φορά, τα παιχνίδια αντιμετωπίζουν μια σύγχρονη απειλή καθώς τα ηλεκτρονικά αρχίζουν να απομακρύνουν τα παιδιά από τα παραδοσιακά παιχνίδια. Η κύρια σύγκρουση φέρεται να περιστρέφεται γύρω από ένα έξυπνο τάμπλετ που ονομάζεται Lilypad. Ο Woody και ο Buzz ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για να χειριστούν την κατάσταση και να προστατεύσουν το δέσιμο των παλιών παιχνιδιών με την Bonnie.