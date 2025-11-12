Η πέμπτη ταινία Toy Story θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το καλοκαίρι του 2026.

Η Disney έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για τη επερχόμενη πέμπτη ταινία Toy Story αποκαλύπτοντας και την ημερομηνία της πρεμιέρας στους κινηματογράφους στις 19 Ιουνίου 2026.

Ο Γούντι, ο Μπαζ και η υπόλοιπη παρέα του «Toy Story» επιστρέφουν και μαζί ο Τομ Χανκς και ο Τιμ Άλεν που δανείζουν ξανά τις φωνές τους στους αγαπημένους μας χαρακτήρες.



Τη σκηνοθεσία και το σενάριο της ταινίας έχει αναλάβει ο Άντριου Στάντον (Ψάχνοντας τον Νέμο, Wall-E) ο οποίος είχε γράψει τα σενάρια των τεσσάρων προηγούμενων Toy Story.

Το τρέιλερ μας δίνει μια μικρή γεύση από την επερχόμενη ταινία, συστήνοντας μια νέα άφιξη και μια «ολοκαίνουργια απειλή» με το σλόγκαν «η εποχή των παιχνιδιών τελείωσε». Ο λόγος για το νέο χαρακτήρα, ένα μικρό και έξυπνο tablet που ονομάζεται Lilypad και θα έχει τη φωνή της Γκρέτα Λι, πρωταγωνίστρια των ταινιών Past Lives και Tron: Ares. Η νέα αυτή έξυπνη συσκευή είναι το τελευταίο απόκτημα της 8χρονης Μπόνι η οποία είναι ξετρελαμένη με το νέο της παιχνίδι.

Κρίνοντας από την ενθουσιώδη αντίδραση του κοριτσιού, τα old school παιχνίδια σε αυτή την ταινία, θα έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους για να παραμείνουν αγαπημένα και επίκαιρα.

{https://youtu.be/Kq3de4N21nE?si=a-6dSlGaZo2uPBIg}

Η σειρά ταινιών Toy Story ξεκίνησε με την αρχική ταινία της Pixar το 1995 και περιλαμβάνει τον Τομ Χανκς ως τον καουμπόη Γούντι και τον Τιμ Άλεν ως τον εξερευνητή του διαστήματος Μπαζ. Το καστ φωνών της πέμπτης ταινίας περιλαμβάνει επίσης τον Κόναν Ο'Μπράιεν ως το νέο χαρακτήρα Smarty Pants.

Η πέμπτη ταινία επιβεβαιώθηκε στις αρχές του 2023, συνεχίζοντας ένα franchise που μέχρι στιγμής έχει αποφέρει 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Το Toy Story 5 θα είναι το πρώτο της σειράς που δεν θα περιλαμβάνει τον Τζον Λάσετερ, ο οποίος αποχώρησε από την Pixar το 2018 μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.



Το Toy Story 5 θα είναι η 31η μεγάλου μήκους ταινία της Pixar και έρχεται μετά από μια απογοητευτική χρονιά για το στούντιο, με την πιο πρόσφατη κυκλοφορία του, την περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας Elio, να έχει το χειρότερο άνοιγμα εισπράξεων στην ιστορία της εταιρείας.