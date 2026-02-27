Από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στις 20:50, η ιστορική-βιογραφική παραγωγή προβάλλεται στη βραδινή ζώνη.

Το MEGA επαναφέρει στη μικρή οθόνη με μία σειρά που είχε συγκινήσει ολόκληρη την Ελλάδα και συζητήθηκε για εβδομάδες: «Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό».

Η σειρά επανέρχεται στο πρόγραμμα του σταθμού σε επανάληψη, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να την απολαύσουν ξανά.

Από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στις 20:50, η ιστορική-βιογραφική παραγωγή προβάλλεται στη βραδινή ζώνη, επιτρέποντας στο κοινό να ξαναζήσει την πορεία ζωής του Αγίου Παϊσίου ή να την ανακαλύψει για πρώτη φορά.

Με πρωταγωνιστή τον Προκοπή Αγαθοκλέους, η σειρά αφηγείται τη διαδρομή του Αγίου από τα Φάρασα της Καππαδοκίας μέχρι τον μοναχισμό και το πλούσιο πνευματικό έργο που άφησε πίσω του. Τα πρώτα επεισόδια εστιάζουν στα παιδικά και νεανικά του χρόνια, φωτίζοντας τα γεγονότα και τα βιώματα που διαμόρφωσαν την προσωπικότητά του.

Η παραγωγή είχε ξεχωρίσει για την υψηλή αισθητική, το εντυπωσιακό καστ και τη συγκινητική αφήγηση, κερδίζοντας υψηλή τηλεθέαση και την αγάπη του κοινού.

Η επανεμφάνιση της σειράς εντάσσεται στον συνολικό ανασχεδιασμό του προγράμματος του MEGA, που επενδύει ξανά σε ένα από τα πιο επιτυχημένα και συζητημένα project των τελευταίων ετών. Για πολλούς, πρόκειται για μια δεύτερη ευκαιρία να τη δουν· για άλλους, μια υπενθύμιση του γιατί άγγιξε τόσο βαθιά τις καρδιές των θεατών.

