Το ζευγάρι μίλησε για την συνεργασία τους και όχι μόνο.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «Status» με τον Κωνσταντίνος Καμέας στο Astra Tv, όπου μίλησαν ανοιχτά για την πορεία τους στην τηλεόραση και τις συνεργασίες τους.

Μεταξύ άλλων, ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την Κατερίνα Καινούργιου και στο τέλος της κοινής τους διαδρομής στην εκπομπή Super Κατερίνα, ύστερα από πέντε χρόνια.

Όπως τόνισε, στην τηλεόραση καμία συνεργασία δεν είναι μόνιμη, καθώς οι επαγγελματικοί δρόμοι συχνά αλλάζουν. Παρότι μια συνεργασία μπορεί να ολοκληρωθεί με ή χωρίς πικρία, εκείνος υπογράμμισε πως πάντα έβλεπε την Κατερίνα Καινούργιου όχι μόνο ως συνεργάτιδα αλλά και ως άνθρωπο. Τα πέντε χρόνια που συμπορεύτηκαν αποτέλεσαν ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής του, αφού, όπως εξήγησε, δεν αντιμετωπίζει τις εκπομπές απλώς ως επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά επενδύει και σε ανθρώπινες σχέσεις.

Αναφερόμενος στη σημερινή της προσωπική ευτυχία, εξέφρασε τη χαρά του για την εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας πως επικοινώνησαν αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση. Μάλιστα, σημείωσε πως χάρηκε ιδιαίτερα, γνωρίζοντας πόσο πολύ επιθυμούσε να αποκτήσει παιδί, ενώ δήλωσε βέβαιος ότι θα γίνει μια εξαιρετική μητέρα. Κλείνοντας, της ευχήθηκε με το καλό να φέρει στον κόσμο το κοριτσάκι της και να ζήσει όμορφες στιγμές στη νέα αυτή φάση της ζωής της.

{https://www.youtube.com/watch?v=M7hisN1uRZ0}