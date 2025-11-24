Η επαγγελματική πορεία του ηθοποιού και η επίσκεψη του Πέτρου Φιλιππίδη στην παράσταση που πρωταγωνιστεί.

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA, μίλησε ο ηθοποιός Σταύρος Νικολαΐδης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, σχολίασε και την παρουσία του Πέτρου Φιλιππίδη στην παράσταση που πρωταγωνιστεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός, αναφέρθηκε στα θέματα της επικαιρότητας και στην απόφασή του να εμπλακεί στο παρελθόν με την πολιτική, ενώ απάντησε και στα ερωτήματα της δημοσιογράφου αναφορικά με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Η τοποθέτησή του βέβαια, έγινε αφορμή για συζήτηση στο πλατό του «Buongiorno», με αποτέλεσμα κάθε ένας από τους συντελεστές να εκφράσει και την προσωπική του άποψη επί του θέματος.

Η επίσκεψη του Φιλιππίδη στο θέατρο και απάντηση του Σταύρου Νικολαΐδη

Αρχικά λοιπόν, ο γνωστός ηθοποιός, αμαφέρθηκε εν συντομία στις δύο παραστάσεις όπου πρωταγωνιστεί αυτή τη σεζόν, ενώ αναφέρθηκε και στο bullying, που είχε υποστεί στο παρελθόν στον χώρο εργασίας: «Έχω βιώσει εργασιακό bullying, τότε ήμουν σε μια πιο ευάλωτη φάση, αν μου το έκανε τώρα αυτό θα τον βούταγα από το λαιμό».

Σε δεύτερο χρόνο, η δημοσιογράφος της εκπομπής, ρώτησε τον ηθοποιό για την ενασχόλησή του με την πολιτική, με τον ίδιο να αναφέρει πως έχει μετανιώσει για αυτή του την απόφαση: «Το μετανιώνω που ασχολήθηκα με την πολιτική, θέλω να μπορώ να πω αυτό που θέλω…», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Φυσικά, μιλώντας για το θέατρο, η συζήτηση στράφηκε προς την παρουσία του Πέτρου Φιλιππίδη στο σε μία από τις θεατρικές παραστάσεις του. Ο Σταύρος Νικολαΐδης, όπως και στο παρελθόν, ανέφερε πως δεν έχει συνεργαστεί ποτέ με τον συνάδελφό του, ωστόσο είναι κάτι που το ήθελε: «Έχουμε μάθει να βαράμε το θέατρο, αυτό που λέμε «ότι είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», εννοούν ότι ο ένας τα φτιάχνει με την πρώην του άλλου και γίνεται αυτό το μπέρδεμα, και; Παντού γίνεται αυτό. Με τιμάει που ήρθε να με δει στο θέατρο ο Πέτρος Φιλιππίδης, τον θεωρώ πολύ καλό ηθοποιό, πάντα ήθελα να δουλέψω με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Κάτσαμε τα είπαμε, μου είπε τη γνώμη του για την παράσταση και εμένα. Για εμένα είναι ένας σπουδαίος θεατράνθρωπος και όλα τα άλλα δεν με αφορούν, τα έχει κρίνει η δικαιοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-degsynym509d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρ’ όλα αυτά, στο πλατό δημιουργήθηκε στην πορεία μία σχετική συζήτηση, με την Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία συμμετάσχει στην εν λόγω θεατρική παράσταση, να σημειώνει πως δεν είχαν αντιληφθεί τον Πέτρο Φιλιππίδη την ώρα της παράστασης: «Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι έγινε τόσο αθόρυβο. Εμείς παίζαμε πάνω στη σκηνή, εγώ δεν το πήρα καν χαμπάρι, δεν ήταν πρώτη σειρά, ήταν στο βάθος του θεάτρου. Ο άνθρωπος φορούσε τζόκινγκ και έχει αφήσει και μούσια. Εγώ δεν το είδα καν, δεν τον είδαμε καν. Ένας άνθρωπος που έχει περάσει τη δικαιοσύνη και έχει τελεσιδικήσει μια απόφαση, δεν κλείνει την πόρτα».

Με τη σειρά του, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, παρέθεσε την προσωπική του άποψη: «Πριν περάσουμε στο επόμενο μια φράση για το προηγούμενο γιατί θα μου μείνει απωθημένο και δεν μπορώ, εγώ σέβομαι όλους, και τον Σταύρο Νικολαΐδη, να πω και την δική μου γνώμη, αν ήμουν εγώ ηθοποιός δεν θα αισθανόμουν τιμή. Φυσικά και υπάρχει ελευθερία στο θέατρο, δεν θα απαγόρευα την είσοδο. Αλλά αν μια παράσταση που παραθέτω στο θέατρο την έβλεπε κάποιος που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού, δεν θα το θεωρούσα πολύ τιμητικό. Εγώ σαν Δημήτρης».

{https://exchange.glomex.com/video/v-degt9tzesdu1?integrationId=40599y14juihe6ly}