Την περασμένη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, έγινε στο Πτι Παλαί η πρεμιέρα της παράστασης Barcelona.

Το ερωτικό θρίλερ της Bess Wohl, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Πάρι Ερωτοκρίτου, παρακολούθησε τις δύο πρώτες μέρες πλήθος θεατών, σε μία κατάμεστη αίθουσα που χάρισε θερμό χειροκρότημα στους δύο πρωταγωνιστές, τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη, αλλά και όλους τους συντελεστές της παράστασης, που ανέβηκαν στη σκηνή για την πρώτη υπόκλιση.





Το Barcelona αφηγείται την φαινομενικά τυχαία συνάντηση δύο ανθρώπων. Ο μυστηριώδης Ισπανός Μανουέλ συναντά στη νυχτερινή Βαρκελώνη την χαριτωμένη και μεθυσμένη Αμερικανίδα Ιρέν. Η συνάντηση καταλήγει στο διαμέρισμά του, όπου όλα δείχνουν πως οι δύο ήρωες θα περάσουν μια ευχάριστη ερωτική βραδιά. Κι όμως, σύντομα καταλαβαίνουμε πως κάθε χαρακτήρας αποζητά πολλά περισσότερα από αυτή τη φαινομενικά ανάλαφρη συνάντηση, καθώς αποκαλύπτονται κρυφές σκέψεις και διλήμματα που οδηγούν σε αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις ανάμεσα στους ήρωες και τον πολιτισμό που ο καθένας αντιπροσωπεύει.

Μέσα από έντονες συγκρούσεις και αδιάκοπη δράση, την ερωτική ατμόσφαιρα διαδέχονται η αγωνία και η απειλή του θανάτου, ενώ οι πολιτικές τους απόψεις των ηρώων αλλάζουν δραματικά την μεταξύ τους κατάσταση.

Το Barcelona αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της περασμένης σεζόν στο Λονδίνο, που κέρδισε τις εντυπώσεις χάρη στην ενδιαφέρουσα πλοκή και την ανατρεπτική του εξέλιξη.

Το Barcelona, με δύο χαρακτήρες-πρόκληση για κάθε ηθοποιό, έντονο ερωτισμό, αγωνιώδεις ανατροπές, καταιγιστικό ρυθμό και απρόσμενες κωμικές στιγμές, μας προσκαλεί σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας και επιθυμίας, κρατώντας την αγωνία αμείωτη μέχρι το τέλος.

Ταυτότητα της παράστασης:



Σκηνοθεσία - Απόδοση: Πάρις Ερωτοκρίτου

Κίνηση - Σεσίλ Μικρούτσικου

Μετάφραση: Μάκης Παπαδημητρίου

Σκηνικό – κοστούμια: Άννα Ζούλια

Μουσική: Γιάννης Χριστοφίδης

Φωτισμοί: Ιωάννου Αθανασίου - Τάσος Παλαιορούτας

Φωτογραφίες : Γιώργος Καπλανίδης

Παίζουν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Ηλιάνα Μαυρομάτη

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Πτι Παλαί – Ριζάρη 24, Παγκράτι

Προπώληση εδώ