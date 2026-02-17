Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος προκήρυξε απεργία για την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Νέα απεργία στα θέατρα, προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος για την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι η απεργία αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και καλεί ηθοποιούς, τεχνικούς και εργαζόμενους στις θεατρικές παραστάσεις να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Ποιοι εξαιρούνται από την κινητοποίηση

Από την απεργία που ανακοίνωσε η Ομοσπονδία εξαιρείται το προσωπικό ασφαλείας, οι εργαζόμενοι στο ταμείο εισιτηρίων, καθώς και το τμήμα προβολής και επικοινωνίας του θεάτρου, για την ενημέρωση του κοινού, οι οποίοι θα είχαν βάρδια σύμφωνα με το αναρτημένο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Πρόγραμμα Εργασίας.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

Επί δεκατρία χρόνια, οι εργαζόμενοι στον θεατρικό κλάδο —καλλιτέχνες, τεχνικοί και λοιπές ειδικότητες— διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τις ενώσεις θεατρικών παραγωγών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Στις 27 Δεκεμβρίου 2025 προκηρύχθηκε απεργιακή κινητοποίηση στις θεατρικές επιχειρήσεις, με στόχο την ακόμα εντονότερη διεκδίκηση του αυτονόητου αιτήματος για την υπογραφή ΣΣΕ, καθώς παρά τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις, η εργοδοτική πλευρά δεν έχει ανταποκριθεί έμπρακτα σε έναν ουσιαστικό και καλόπιστο διάλογο, προβάλλοντας επανειλημμένα προσκόμματα στη διαδικασία.

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι η απεργία αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Η αντικατάσταση απεργών ή η πρόσληψη απεργοσπαστών κατά την ημέρα της κινητοποίησης απαγορεύεται και σε κάθε περίπτωση είναι απαράδεκτη. Καλούνται όλοι οι ηθοποιοί, τεχνικοί και εργαζόμενοι στις θεατρικές παραστάσεις να συμμετέχουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις.

Η απεργία αφορά τους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων του ελευθέρου θεάτρου (καλλιτέχνες, τεχνικούς, συντελεστές, υποδοχή κοινού κλπ.), με εξαίρεση το προσωπικό ασφαλείας, δηλαδή τον/την φύλακα, εφόσον υπάρχει για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τον/την ταμία εισιτηρίων, καθώς και το τμήμα προβολής και επικοινωνίας του θεάτρου, για την ενημέρωση του κοινού, οι οποίοι θα είχαν βάρδια σύμφωνα με το αναρτημένο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Πρόγραμμα Εργασίας.

Η Ομοσπονδία καλεί όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία της 20ής Φεβρουαρίου, συνεχίζοντας τον αγώνα για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Η ανακοίνωση του ΣΕΗ για την απεργία της 20ής Φεβρουαρίου

Εδώ και 3 μήνες οι ηθοποιοί βρισκόμαστε σε διαρκή αγώνα, σε διαρκή κινητοποίηση, σε αγωνία και συζήτηση μέσα στις μαζικές διαδικασίες του σωματείου μας, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα και δύο μεγάλες πετυχημένες απεργιακές μάχες.

Ο αγώνας μας είναι διαρκής γιατί ζητάει το αυτονόητο: την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Δεκατέσσερα χρόνια είμαστε δίχως καινούργια σύμβαση, να δουλεύουμε για τους θεατρικούς παραγωγούς απλήρωτοι ή υποπληρωμένοι, ανασφάλιστοι και με ωρομίσθια ένσημα. Φτάνει πια αυτή η κατάσταση! Και στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση ο κλάδος μας αποφάσισε να συνεχίσει να διεκδικεί έμπρακτα και μαχητικά να σταματήσει να εργάζεται χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.

Μέσα σε όλους αυτούς τους μήνες η εργοδοσία προσπάθησε με διάφορους τρόπους, να κάμψει τη μαχητικότητα και την ενότητα που έχει επιδείξει ο κλάδος. Με το καλό και με το άγριο, μέσα και έξω από τα θέατρα, προσπάθησαν με κάθε τρόπο να σταματήσουν τη συζήτηση που υπάρχει μέσα στους θιάσους. Με κοινά καλέσματα για τα δήθεν κοινά προβλήματα, με ψέματα ότι δεν μπορούν να υπογράψουν σαν ενώσεις ή ότι θέλουν να υπογράψουν ενώ το ΣΕΗ δε θέλει, με τρομοκρατία μέσα στα καμαρίνια, με απειλές και αντικαταστάσεις απεργών, με κάθε τρόπο προσπάθησαν να σταματήσουν τη συζήτηση και τον αγώνα μας.

Όμως δεν τα κατάφεραν.

Γιατί η αγωνία μας για το πως θα ζήσουμε είναι πραγματική, είναι καθημερινή.

Γιατί βλέπουμε το κόστος ζωής κάθε μέρα να ανεβαίνει, χωρίς να ανεβαίνει αντίστοιχα και ο μισθός μας.

Γιατί βλέπουμε να δίνονται χιλιάδες ευρώ επιδοτήσεις στους εργοδότες μας και απ’ αυτά σε μας να φτάνουν τα ψίχουλα.

Γιατί βλέπουμε εκατομμύρια ευρώ να φεύγουν απ’ τις τσέπες μας και να πηγαίνουν στους πολεμικούς εξοπλισμούς.

Γιατί βλέπουμε ένα θέατρο που αγαπάμε και οι εργοδότες μας βλέπουν ένα θέατρο μαγαζί.

Γιατί παρά τους 57 συνανθρώπους μας που χάθηκαν στα Τέμπη, η εγκληματική πολιτική συνεχίζεται

Γιατί τον τελευταίο χρόνο 201 εργαζόμενοι δε γύρισαν σπίτι τους ενώ η “Βιολάντα” θεωρείται επιχείρηση πρότυπο.

Γι’ αυτό στις 20 του μήνα συνεχίζουμε δυναμικά τη διεκδίκηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας!

Στις 20 του μήνα απεργούμε ξανά.

Το τελευταίο διάστημα η εργοδοσία έχει επιλέξει το δρόμο της σιωπής απέναντι στις διεκδικήσεις μας, απέναντι στις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες του σωματείου για να μπουν επιτέλους οι πολυπόθητες υπογραφές, προσβλέποντας στο τέλος της σεζόν. Όμως όπως ξέρουν πολύ καλά και οι ίδιοι τέλος της σεζόν, (όπως έχει καθιερωθεί να υπολογίζεται ο Απρίλης, με βάση τις υπογεγραμμένες συμβάσεις που είχε κάποτε ο κλάδος), είναι για όσους δεν κατέβηκαν ή δε θα κατέβουν οι παραστάσεις τους νωρίτερα και θα βρεθούν στον αέρα ακριβώς επειδή δεν έχουν τρίμηνες υπογεγραμμένες συμβάσεις, που να εξασφαλίζουν τουλάχιστον τα ένσημα για το ταμείο ανεργίας. Όπως και αρχή σεζόν θα είναι για όσους δε θα εξαναγκαστούν να δουλεύουν από πιάτσα σε πιάτσα σε όλη της Ελλάδα, χωρίς ρεπό, χωρίς ξεκούραση για 700 ευρώ το μήνα τη στιγμή που οι παραγωγοί θα τρίβουν τα χέρια τους απ΄τα κέρδη.

Δεν τελειώνει λοιπόν ο αγώνας μας

Δεν κλείνει εδώ η σεζόν

Συνεχίζουμε στο δρόμο που χαράξαμε το προηγούμενο διάστημα και είναι ο μόνος επιτυχημένος (Γι’ αυτό και η εργοδοσία αμέσως μετά την απόφαση για απεργία, επικοινώνησε με το ΣΕΗ)

Συνεχίζουμε τις πολύμορφες κινητοποιήσεις μας μέχρι την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στο θέατρο.

Για να μην υπάρξουν άλλες γενιές ηθοποιών που δε θα ξέρουν τι είναι συλλογική σύμβαση εργασίας

Καλούμε σε:

Απεργία την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και απεργιακή συγκέντρωση της ίδια μέρα στις 19.30 στη Βουκουρεστίου

Την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις ΠΕΘ-ΕΝΘΕΠΑ, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τις μεταξύ μας συζητήσεις.