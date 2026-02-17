Το θέατρο άνοιξε το 1847 και φιλοξένησε πολλούς από τους πιο διάσημους Ιταλούς ηθοποιούς και θεατρικούς συγγραφείς.

Πυρκαγιά κατέστρεψε το εσωτερικό του ιστορικού, ξύλινης κατασκευής Teatro Sannazaro σε εύπορη συνοικία στη Νάπολη, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Η φωτιά πιστεύεται ότι ξεκίνησε από πολυκατοικία, στη συνοικία Κιάια, αλλά εξαπλώθηκε γρήγορα στο θέατρο του 19ου αιώνα, ρίχνοντας στο έδαφος τον θολωτό τρούλο του και καταστρέφοντας τα πολυτελή καθίσματα της πλατείας και τα επιχρυσωμένα θεωρεία.

Ο διοικητής της Πυροσβεστικής της Νάπολης, Τζουζέπε Παδουάνο, δήλωσε ότι έχει διασωθεί μόνο ένα μικρό μέρος του θεάτρου. «Στο εσωτερικό υπάρχουν ακόμη ορισμένες μικρές εστίες που θα σβήσουμε σύντομα. Όσο για τα αίτια, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε κάτι».

Ο δήμαρχος της Νάπολης, Γκαετάνο Μανφρέντι, δήλωσε ότι τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πως η φωτιά ξεκίνησε κατά λάθος.

{https://www.youtube.com/watch?v=1H8gH1Pu-Bg}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Βαθύ τραύμα» για την ιστορία και τον πολιτισμό της Νάπολης

Κάτοικοι ανέφεραν ότι πυκνός καπνός κάλυψε τη γειτονιά τα ξημερώματα και 22 οικογένειες χρειάστηκε να εκκενώσουν τα γύρω κτίρια. Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

{https://www.youtube.com/watch?v=PfAWLiOD9KQ}

Ο Μανφρέντι, φτάνοντας στο σημείο, χαρακτήρισε την απώλεια του θεάτρου «μεγάλη θλίψη» και «βαθύ τραύμα» για την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης.

Το θέατρο άνοιξε το 1847 και φιλοξένησε πολλούς από τους πιο διάσημους Ιταλούς ηθοποιούς και θεατρικούς συγγραφείς.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε να ξαναχτιστεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι και η κεντρική κυβέρνηση θα συμβάλει στην ανακατασκευή.

{https://www.youtube.com/shorts/pnlUNQJ7UGs}

Πριν από τρεις δεκαετίες, πυρκαγιά κατέστρεψε τη φημισμένη όπερα Teatro La Fenice στη Βενετία, η οποία άνοιξε ξανά το 2003 έπειτα από εκτεταμένη ανοικοδόμηση.

Το 1991, το Teatro Petruzzelli στη νότια πόλη Μπάρι καταστράφηκε επίσης από φωτιά και επαναλειτούργησε μόλις το 2009.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι πυρκαγιές είχαν προκληθεί από εμπρησμό.

Πηγή: Reuters