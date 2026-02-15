Αντιμέτωπος μέχρι και με ισόβια ο ιδιοκτήτης. Τι λέει δικηγόρος θυμάτων.

Σε μια κρίσιμη καμπή εισέρχεται η δικαστική διερεύνηση για την πολύνεκρη έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», καθώς ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων, Χρήστος Πατούνας, επιβεβαίωσε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Πατούνα, η δίωξη αφορά την πρόκληση έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, από την οποία προήλθαν θάνατοι, έγκλημα το οποίο επισύρει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η πλευρά των θυμάτων έχει ήδη διορίσει τεχνικό σύμβουλο για να στηρίξει τα συμπεράσματα αυτά, ενώ αύριο αναμένεται η λήψη αντιγράφων της δικογραφίας για την πλήρη αξιολόγηση των στοιχείων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgffuc5lyb6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Γνώριζαν την επικινδυνότητα οκτώ μήνες πριν»

Μία από τις πλέον σοβαρές καταγγελίες του κ. Πατούνα αφορά την πρότερη γνώση της εργοδοσίας για τα προβλήματα στις εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε, ο πραγματογνώμονας που διορίστηκε από την Εισαγγελία κατέθεσε στη δικογραφία μια γραπτή οικονομική προσφορά τεχνικού, η οποία χρονολογείται οκτώ μήνες πριν από το δυστύχημα. Στο έγγραφο αυτό περιγραφόταν αναλυτικά η ανάγκη αντικατάστασης σωλήνων και οι απαραίτητες παρεμβάσεις ασφαλείας. Ωστόσο, οι εργασίες φέρεται να μην εκτελέστηκαν ποτέ, καθώς οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε οικονομική συμφωνία, γεγονός που αποδεικνύει, κατά τον δικηγόρο, ότι ο ιδιοκτήτης είχε πλήρη αντίληψη του κινδύνου.

Ο κ. Πατούνας έθεσε στο στόχαστρο και τις κρατικές αρχές, ζητώντας να διερευνηθεί αν οι αρμόδιες υπηρεσίες έπραξαν σωστά το καθήκον τους. Ήδη η Εισαγγελία έχει προχωρήσει στην κατάσχεση των φακέλων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, την Πυροσβεστική και την Πολεοδομία. Ο δικηγόρος τόνισε ότι για έργα όπως η εγκατάσταση ταμιευτήρων προπανίου και σωληνώσεων, απαιτούνται αυστηρές μηχανολογικές μελέτες και μελέτες πυρασφάλειας, οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης. Η έρευνα θα δείξει αν υπήρξαν παραλείψεις στην αδειοδότηση ή αν οι εγκαταστάσεις λειτούργησαν χωρίς τις νόμιμες προδιαγραφές.

Τέλος, όσον αφορά την απόδοση των ποινικών ευθυνών, ο κ. Πατούνας διευκρίνισε ότι σε μια ανώνυμη εταιρεία, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο κατά νόμον υπεύθυνος που λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πλευρά της κατηγορίας αναμένει τα ευρήματα από τους κατασχεθέντες φακέλους για να διαπιστωθεί ποιος υπέγραψε τις μελέτες και ποιος έδωσε τις εντολές για τις τεχνικές παρεμβάσεις – συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για εμπλοκή ανειδίκευτων τεχνιτών στις κρίσιμες σωληνώσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfe60pjnflt?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Η ισχύς της έκρηξης ήταν σαν 185 κιλά ΤΝΤ»

Η συμπληρωματική δικογραφία που συνέταξαν τα στελέχη της ΔΑΕΕ βασίστηκε σε σειρά καταθέσεων από εμπειρογνώμονες και εργαζομένους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν πως η οσμή προπανίου ήταν έντονη ήδη από τον Ιούνιο. Παρά τις προειδοποιήσεις και την επίσκεψη ιδιώτη τεχνικού, το πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε λόγω οικονομικής διαφωνίας με την ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η έρευνα αποκάλυψε πως ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, ο οποίος είχε τοποθετηθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας απευθείας πάνω στο χώμα, υπέστη φθορές από τα λιπάσματα παρακείμενων αγρών. Η διαρροή προπανίου που ακολούθησε μετέτρεψε το υπόγειο σε «βόμβα», η οποία πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα στην αντλία νερού. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τρομακτική, καθώς υπολογίζεται στα 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο διαμελισμό των πέντε θυμάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfe1irrn5ox?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παραποιήσεις μελετών και ελλιπή μέτρα ασφαλείας

Η έρευνα της ΔΑΕΕ επεκτείνεται πλέον και στις ευθύνες των μηχανικών που υπέγραψαν τις μελέτες, καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές ανακρίβειες στα τοπογραφικά διαγράμματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση φέρεται να απέκρυψε από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια την ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη των 7,5 μέτρων από τα όρια της έκτασης. Παράλληλα, οι φωτογραφίες που ήρθαν στο φως αποκαλύπτουν εικονικά συστήματα ασφαλείας, όπως ανιχνευτές που δεν ήταν συνδεδεμένοι με το ηλεκτρικό δίκτυο αλλά είχαν καλώδια βαμμένα στον τοίχο για να δίνουν την εντύπωση λειτουργίας, καθώς και σωληνώσεις που είχαν ενωθεί με απλά ρακόρ αντί για εγκεκριμένες μεθόδους. Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος για την αποφυγή αλλοίωσης στοιχείων, ενώ η ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfdjeoezqbl?integrationId=40599y14juihe6ly}