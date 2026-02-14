Διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019.

Συνελήφθη εκ νέου ο ιδιοκτήτης της επιχειρήσης Βιολάντα, για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες που εργάζονταν στη μπισκοτοβιομηχανία των Τρικάλων.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Από χθες, είχε γίνει γνωστό πως η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων θα προχωρούσε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σχετικά με το περιστατικό, ενώ παραμένει και η κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για το δυστύχημα στη Βιολάντα, καθώς τα στοιχεία της προανάκρισης δείχνουν σοβαρές παραλείψεις και παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, η έρευνα έδειξε ότι πέντε μήνες πριν το συμβάν είχαν καταγραφεί έντονες οσμές αερίου, χωρίς όμως να γίνει ουσιαστικός έλεγχος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που είχε κληθεί για αξιολόγηση αποχώρησε λόγω οικονομικής διαφωνίας με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το ζήτημα να μην αντιμετωπιστεί. Τελικά, αποδείχθηκε ότι η οσμή οφειλόταν σε διαρροή προπανίου, η οποία και προκάλεσε την έκρηξη.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019.

Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δεν μετακινήθηκαν, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.

Η στιγμή της σύλληψης

