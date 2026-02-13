Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Όλα τα στοιχεία από την Πυροσβεστική που αφορούν τα αίτια της έκρηξης και τις ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας στη «Βιολάντα» φαίνεται να ζήτησε η Εισαγγελία Τρικάλων.

Όπως μεταδίδει ο Alpha, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Τρικάλων, σε άμεση συνεργασία με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προχώρησε σε αίτημα για την πλήρη διαβίβαση των φακέλων της υπόθεσης, προκειμένου να προχωρήσει σε περαιτέρω ποινικές ενέργειες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgdzb3tqv4f5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μέχρι πρόσφατα, το κατηγορητήριο περιελάμβανε τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή και της παραβίασης κανόνων ασφαλείας. Πλέον, όμως, το κατηγορητήριο ενισχύεται με την προσθήκη κακουργηματικού χαρακτήρα αδικημάτων, όπως η έκρηξη και ο εμπρησμός με ενδεχόμενο δόλο.

Οι εξελίξεις δεν περιορίζονται στους τρεις αρχικά κληθέντες – τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον υπεύθυνο βάρδιας και τον τεχνικό ασφαλείας – αλλά εκτιμάται ότι ο κύκλος των εμπλεκομένων θα διευρυνθεί. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επίσης πρόσωπα που υπέγραψαν μελέτες και εγκρίσεις από το 2007, οπότε ξεκίνησε η εγκατάσταση των υποδομών, έως και τον Σεπτέμβριο του 2025, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προβλεπόταν και τι πιθανώς απουσίαζε από τις σχετικές μελέτες.

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν εάν υπήρξαν παραλείψεις ή σοβαρές ευθύνες που συνέβαλαν στη λειτουργία της εγκατάστασης υπό συνθήκες που αποδείχθηκαν μοιραίες.