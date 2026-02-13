Στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια ο Παπανδρέου.

Με πλατιά χαμόγελα, ο Γιώργος Παπανδρέου και η Αλεξάντρια Οκάσιο - Κορτέζ πόζαραν για μια selfie.

Ο πρώην πρωθυπουργός έβγαλε τη φωτογραφία με την ακτιβίστρια και βουλευτή των Δημοκρατικών στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

{https://www.instagram.com/p/DUtRs8QjHNh/?hl=el}

Νωρίτερα, στην τοποθέτησή της η Οκάσιο - Κορτέζ κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι «διαλύει» τη διατλαντική συνεργασία, «κάθε δημοκρατική νόρμα» και «θέτει υπό αμφισβήτηση τη βασισμένη σε κανόνες τάξη που έχουμε ή “έχουμε;”».

Όμως, υπογράμμισε, αυτό «δεν σημαίνει ότι η πλειονότητα των Αμερικανών είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν από μια βασισμένη σε κανόνες τάξη και πως είμαστε έτοιμοι να απομακρυνθούμε από τη δέσμευσή μας στη Δημοκρατία».