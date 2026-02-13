Σε νέα χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί η Λίντσεϊ Βον, μετά το «σύνθετο κάταγμα» στην κνήμη.

Μέσω βίντεο που ανάρτησε από το νοσοκομείο, η Λίντσεϊ Βον ανακοίνωσε ότι αύριο, Σάββατο, θα μπει ξανά στο χειρουργείο, μετά το «σύνθετο κάταγμα», όπως το έχει χαρακτηρίσει, που υπέστη στην κνήμη.

Αυτή θα είναι η τέταρτη χειρουργική επέμβαση για τη 41χρονη πρωταθλήτρια του σκι, μετά το φριχτό ατύχημα που είχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες Μιλάνο- Κορτίνα 2026.

«Αύριο θα υποβληθώ σε άλλη μία εγχείρηση. Ελπίζω ότι θα πάει καλά και ίσως μπορέσω να γυρίσω στο σπίτι, όπου θα χρειαστώ άλλη μία επέμβαση», ανέφερε στο βίντεο η Αμερικανίδα.

«Ήταν αρκετά δύσκολες ημέρες στο νοσοκομείο, επιτέλους νιώθω περισσότερο ο εαυτός μου. Έχω πάρα πολύ μεγάλο δρόμο», σημείωσε.

Στο βίντεο, ευχαρίστησε τους υποστηρικτές της για τα δώρα και τα μηνύματα που τις στέλνουν, τονίζοντας ότι την έχουν βοηθήσει πολύ, ενώ εξέφρασε την υποστήριξή της αμερικανική ομάδα των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων, αναφέροντας ότι οι συναθλητές της με τις εμφανίσεις τους της φτιάχνουν τη διάθεση.

