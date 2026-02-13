Μία ακόμη εγκληματική συμπεριφορά καταγράφηκε στην λεωφόρο Σχιστού.

Την ανεύθυνη και εγκληματική συμπεριφορά ενός οδηγού κατέγραψε κάμερα κινητού στη λεωφόρο Σχιστού, στην οποία διακρίνεται ένα αυτοκίνητο να κινείται με την όπισθεν στη ΛΕΑ.

Ο ασυνείδητος οδηγός κινούταν για περίπου 1,5 χλμ με την όπισθεν, με το βίντεο να έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στα social media. Όπως σχολιάζουν κάποιοι χρήστες, πρόκειται για μια αρκετά συνηθισμένη πρακτική που υιοθετούν κάποιοι οδηγοί για να αποφύγουν την κίνηση,

«Σε αυτό το σημείο που βλέπεις έχει τρεις λωρίδες και περίπου σε 1,5 χιλιόμετρα όλες γίνονται ένα. Και αμέσως ακολουθεί γέφυρα... Για να περάσεις το σημείο με κίνηση (όχι πολύ) θέλεις περίπου 30-40 λεπτά.. Και δυστυχώς (ευτυχώς ελάχιστοι) κάνουν αυτό» σχολιάζουν.

Με τον τρόπο αυτό οι οδηγοί φτάνουν «μέχρι τη διασταύρωση και βγαίνει από το φανάρι του Σκαραμαγκά. Πονηριές made in greece» σχολιάζει ένας άλλος χρήστης.

