24ωρη απόβαση των αγροτών στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους διεκδικώντας λύσεις και απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα - Θα διανυκτερεύσουν έξω από τη Βουλή.

Αγρότες από κάθε γωνιά της Ελλάδας έδωσαν μαζικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο που ξεκίνησε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου έφτασαν στην Αθήνα ενώ 44 τρακτέρ αποτέλεσαν την προμετωπίδα του συλλαλητηρίου μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων. Η κινητοποίηση αποτελεί κορύφωση μιας συνεχιζόμενης εμπλοκής του αγροτικού κόσμου με την κυβέρνηση, μετά από πολύμηνες διαμαρτυρίες και μπλόκα σε όλη τη χώρα, που δεν κατάφεραν να επιφέρουν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματα των παραγωγών.

Σε μια από τις πιο μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών, αγρότες κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνα, μεταφέροντας τον παλμό των μπλόκων από την περιφέρεια στην καρδιά της Αθήνας. Από νωρίς το μεσημέρι, αυτοκινητοπομπές με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα άρχισαν να καταφθάνουν συντεταγμένα, με τελικό προορισμό την Πλατεία Συντάγματος.

Η μετακίνηση των τρακτέρ προς την Αθήνα έγινε με αυστηρό συντονισμό και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς βασικές οδικές αρτηρίες επηρεάστηκαν προσωρινά. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρώτα τα τρακτέρ πέρασαν από δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων που είχε εγκαταστήσει η ΕΛ.ΑΣ. στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας. Λίγο μετά τις 3:15 τα τρακτέρ μπήκαν στην Αττική και στις 16:00 έφτασαν μπροστά από τη Βουλή δίνοντας το σύνθημα για να εκκινήσει το συλλαλητήριο.

Δεκάδες τρακτέρ παρατεταγμένα μπροστά από το Κοινοβούλιο, πανό με συνθήματα, σημαίες και αγρότες κάθε ηλικίας να δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν όλη τη νύχτα στο Σύνταγμα συνθέτουν το σκηνικό της σημερινής διαδήλωσης. Με κόρνες να ηχούν ρυθμικά και συνθήματα να αντηχούν στην πλατεία, το μήνυμα ήταν σαφές «χωρίς εμάς δεν υπάρχει τροφή, δεν υπάρχει ύπαιθρος, δεν υπάρχει οικονομία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge0gbyjyrg1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι αγρότες κάνουν λόγο για ασφυκτική πίεση που απειλεί τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών και των κτηνοτροφικών μονάδων τους. Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκεται η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής –με το ενεργειακό κόστος, τα καύσιμα και τα αγροτικά εφόδια να έχουν εκτιναχθεί καθώς και η εξασφάλιση κατώτερων εγγυημένων τιμών για τα προϊόντα τους, ώστε να μην πωλούνται κάτω από το κόστος. Παράλληλα, ζητούν ουσιαστική αναμόρφωση του πλαισίου αποζημιώσεων για φυσικές καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις και οι περικοπές αφήνουν εκτεθειμένες χιλιάδες οικογένειες της υπαίθρου.

Η κινητοποίηση εξελίχθηκε χωρίς επεισόδια, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων περιμετρικά της πλατείας. Στο πλευρό των αγροτών βρέθηκαν εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, συνεταιρισμών και κοινωνικών φορέων, τονίζοντας ότι ο αγώνας του πρωτογενούς τομέα αφορά ολόκληρη την κοινωνία. «Η ακρίβεια ξεκινά από το χωράφι και φτάνει στο ράφι», ανέφεραν χαρακτηριστικά αγρότες από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, επισημαίνοντας ότι η συρρίκνωση της εγχώριας παραγωγής οδηγεί σε αυξημένες εισαγωγές και υψηλότερες τιμές για τον καταναλωτή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge0gbzac0a9?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Τα μπλόκα θα ξαναστηθούν εάν δεν λυθούν τα προβλήματά μας»

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος», δήλωσ ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, ο οποίος υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση θα μας έχει πάντα απέναντί της όσο δεν αλλάζει πολιτική, όσο δεν εφαρμόζει μια πολιτική που να κρατάει την ύπαιθρο ζωντανή». «Τα μπλόκα θα ξαναστηθούν εάν δεν λυθούν τα προβλήματά μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος», πρόσθεσε.

Στο Σύνταγμα παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, καθώς και αρκετοί εκπρόσωποι του συνεταιριστικού κινήματος της χώρας.

Το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα αποτελεί το αποκορύφωμα εβδομάδων κινητοποιήσεων σε εθνικές οδούς και κομβικά σημεία της χώρας. Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι οι μέχρι τώρα συζητήσεις με την κυβέρνηση δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ζητούν άμεσες δεσμεύσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό τα τρακτέρ θα μείνουν έξω από τη Βουλή επί της λεωφόρου Αμαλίας καθόλη τη διάρκεια της νύχτας. Η παρουσία των αγροτών στο κέντρο της πρωτεύουσας δεν είναι μόνο συμβολική είναι όπως τονίζουν μια έμπρακτη υπενθύμιση ότι ο πρωτογενής τομέας διεκδικεί χώρο στον δημόσιο διάλογο και ουσιαστικές λύσεις για το μέλλον του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge0gbywcd41?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν αν δεν υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λύσεων. Καταγγέλλουν ότι οι πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες δεν έχουν μεταφραστεί σε πράξεις και τα βασικά τους αιτήματα παραμένουν αδιεκπεραίωτα. Μείωση του κόστους παραγωγής, εξασφάλιση εγγυημένων τιμών για τα προϊόντα τους, αλλαγές στο σύστημα ΕΛΓΑ για δίκαιη και πλήρη αποζημίωση των απωλειών και ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα ζητάνε απαντήσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dge0c4ki2bv5?integrationId=40599y14juihe6ly}