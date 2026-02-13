Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω του αγροτικού συλλαλητηρίου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, η μεγάλη αγροτική κινητοποίηση στην πρωτεύουσα, με δεκάδες τρακτέρ να κατευθύνονται προς την Πλατεία Συντάγματος για το πανελλαδικό συλλαλητήριο που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Οι αγρότες δίνουν ραντεβού στην καρδιά της Αθήνα, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα διαμαρτυρίας, ενώ στόχος τους είναι να παραμείνουν στο κέντρο μέχρι και το Σάββατο, όπου και θα αποχωρήσουν.

Η άφιξη των αγροτών στην Αθήνα αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 15:00, με τη συγκέντρωση να έχει οριστεί για τις 16:00 στο Σύνταγμα.

Αγρότες από περιοχές όπως η Αταλάντη, ο Μπράλος, η Καρδίτσα και η Λάρισα, θα συγκεντρωθούν από νωρίς το μεσημέρι στις Αφίδνες, όπου θα γίνει η εκφόρτωση των τρακτέρ από τα φορτηγά ώστε να σχηματιστεί η πορεία προς το κέντρο.

Συνολικά, εκτιμάται ότι 130 τρακτέρ θα δώσουν δυναμικό «παρών» στους δρόμους της πρωτεύουσας – μία από τις μεγαλύτερες αγροτικές πορείες των τελευταίων ετών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αγρότες και από την Κρήτη - Συγκέντρωση στο ΟΑΚΑ

Από νωρίς το πρωί, αγρότες από την Κρήτη έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιάς για να συμμετάσχουν στη διαδήλωση.

Παράλληλα, στις 14:00 έχει οριστεί σημείο συγκέντρωσης στο ΟΑΚΑ για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν χωρίς τρακτέρ. Εκεί θα σταθμεύσουν και τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους διαδηλωτές προς το κέντρο.

Το πρώτο ραντεβού όλων είναι στην Ομόνοια, απ’ όπου η πορεία με επικεφαλής τα τρακτέρ θα κατευθυνθεί προς το Σύνταγμα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τι θα γίνει με το μετρό

Το Μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί κανονικά, εκτός αν αποφασιστεί έκτακτα το κλείσιμο συγκεκριμένων σταθμών.

Με τη συνδρομή της Τροχαίας, τα αγροτικά οχήματα θα εισέλθουν στην Αθήνα μέσω του Κηφισός και θα κινούνται στη δεξιά λωρίδα και στη ΛΕΑ, ώστε να περιοριστούν όσο γίνεται οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία.

Τα μεγαλύτερα ζητήματα με την κίνηση αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν την κυκλοφορία και στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.