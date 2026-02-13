Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ερευνά υποθέσεις που σοκάρουν:

- Στο φως η άγρια δολοφονία της μητέρας…

Η εκδρομή στο νησί και η εισβολή του δολοφόνου στο εξοχικό σπίτι της ανυποψίαστης

μητέρας.

Η εικόνα φρίκης που αντίκρυσαν τα παιδιά της.

Ο δράστης που κυκλοφορεί ελεύθερος και οι γιοι της που έγιναν ερευνητές και ψάχνουν

στη σκιά του.

Το στοιχείο - κλειδί κι ένας σημαντικός μάρτυρας φέρνουν τα πάνω - κάτω.



- Στα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου όπου παγιδεύονται παιδιά και έφηβοι…

Ντοκουμέντα που προκαλούν ανατριχίλα.



- Ακολουθώντας τα ίχνη της Λόρας στη Γερμανία…

Τι κρύβεται πίσω από το μυστικό ταξίδι του πατέρα της;

{https://www.youtube.com/watch?v=E7AVAqysXSI}