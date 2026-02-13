Σε περιόδους γεωπολιτικής ή οικονομικής αναταραχής, τα τρία αυτά νομίσματα θεωρούνταν ιστορικά καταφύγια αξίας.

Οι παραδοσιακά «ασφαλείς» νομισματικοί λιμένες φαίνεται να χάνουν μέρος της λάμψης τους έπειτα από έναν ιδιαίτερα ασταθή χρόνο στις αγορές, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τον ρόλο του αμερικανικού δολαρίου, του ιαπωνικού γεν και του ελβετικού φράγκου.

Σε περιόδους γεωπολιτικής ή οικονομικής αναταραχής, τα τρία αυτά νομίσματα θεωρούνταν ιστορικά καταφύγια αξίας. Ωστόσο, οι εξελίξεις του 2025 και των αρχών του 2026 δείχνουν ότι τουλάχιστον δύο από αυτά δεν προσφέρουν πλέον την ίδια αίσθηση ασφάλειας. Το δολάριο και το γεν κατέγραψαν έντονες διακυμάνσεις και σημαντικές απώλειες, ενώ το ελβετικό φράγκο ενισχύθηκε, δημιουργώντας όμως νέες προκλήσεις για την ελβετική οικονομία.

Το αμερικανικό δολάριο δέχθηκε ισχυρές πιέσεις μετά την αναδιάταξη του παγκόσμιου εμπορίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το 2025 επέβαλε και απέσυρε δασμούς με ταχύ ρυθμό, προκαλώντας ένα γενικευμένο «sell America».

Η πώληση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων περιέλαβε και το δολάριο, παρά τον ρόλο του ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος. Αναλυτές της Julius Baer απέδωσαν την αποδυνάμωση του δολαρίου, μεταξύ άλλων, στην αβεβαιότητα της εμπορικής πολιτικής και στην επιδείνωση των δημοσιονομικών προοπτικών των ΗΠΑ, ενώ σημείωσαν ότι οι παρεμβάσεις του Τραμπ προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα υπονόμευσαν περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε κατά 9,37% το 2025 και συνέχισε πτωτικά το 2026, αγγίζοντας χαμηλά σχεδόν τετραετίας. Ο επικεφαλής συναλλαγματικής στρατηγικής της Deutsche Bank, Τζορτζ Σαραβέλος, χαρακτήρισε «μύθο» τον ισχυρισμό ότι το δολάριο ενισχύεται σε περιόδους αποστροφής κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η συσχέτισή του με τις αγορές μετοχών είναι ιστορικά περιορισμένη. Στο ίδιο μήκος κύματος, διαχειριστές κεφαλαίων προειδοποιούν ότι το αμερικανικό νόμισμα μπορεί να βρίσκεται σε μια μακροπρόθεσμη πτωτική πορεία.

Το ιαπωνικό γεν, από την πλευρά του, παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Αν και αρχικά ενισχύθηκε λόγω προσδοκιών για αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, άρχισε να αποδυναμώνεται εκ νέου μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τη Σαναέ Τακαΐτσι τον Οκτώβριο, καθώς η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική οδήγησε σε άνοδο των αποδόσεων των ιαπωνικών ομολόγων. Η πτώση του γεν πυροδότησε φήμες για παρεμβάσεις των αρχών, με αναλυτές να εκτιμούν ότι επίπεδα κοντά στο 160 έναντι του δολαρίου θα μπορούσαν να προκαλέσουν επίσημη δράση για τη στήριξή του.

Σε αντίθεση με το δολάριο και το γεν, το ελβετικό φράγκο έχει ενισχύσει τη θέση του ως ασφαλές καταφύγιο. Το 2025 κέρδισε σχεδόν 13% έναντι του δολαρίου και συνέχισε ανοδικά το 2026, φτάνοντας σε υψηλά 11ετίας τόσο έναντι του αμερικανικού νομίσματος όσο και έναντι του ευρώ. Η πολιτική σταθερότητα της Ελβετίας, το χαμηλό δημόσιο χρέος και η διαφοροποιημένη οικονομία της ενίσχυσαν την ελκυστικότητα του φράγκου σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

Ωστόσο, αυτή η ισχύς δεν είναι χωρίς κόστος. Η Ελβετία αντιμετωπίζει εξαιρετικά χαμηλό πληθωρισμό, μόλις 0,1%, και ένα ισχυρό νόμισμα αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω αποπληθωριστικών πιέσεων σε μια οικονομία που βασίζεται στις εξαγωγές. Με το βασικό επιτόκιο της Ελβετικής Κεντρικής Τράπεζας στο 0%, οι επιλογές νομισματικής πολιτικής είναι περιορισμένες, ενώ τυχόν παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος ενέχουν πολιτικούς κινδύνους, ιδιαίτερα υπό μια αμερικανική κυβέρνηση που έχει στο παρελθόν επικρίνει τέτοιες κινήσεις.

Παρά τις προκλήσεις, αρκετοί αναλυτές συμφωνούν ότι το ελβετικό φράγκο έχει εδραιωθεί ως το ισχυρότερο ασφαλές νόμισμα μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών. Όπως σημειώνουν στρατηγικοί αναλυτές της αγοράς, το δολάριο και το γεν έχουν «χάσει μέρος της αίγλης τους», ενώ το φράγκο παραμένει, προς το παρόν, το προτιμώμενο καταφύγιο σε έναν κόσμο αυξημένης αστάθειας.