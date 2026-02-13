Τα ακίνητα χαμηλής ενεργειακής κλάσης προσελκύουν ισχυρή ζήτηση.

Η ενεργειακή κλάση των κατοικιών αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης των τιμών στην αγορά ακινήτων, καθώς οι υψηλές τιμές των ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών ωθούν ολοένα και περισσότερους αγοραστές σε ακίνητα χαμηλής ενεργειακής κατάταξης, τα οποία πλέον καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές.

Σύμφωνα με ανάλυση της πλατφόρμας Spitogatos.gr, το 2025 οι κατοικίες που εντάσσονται στις δύο χαμηλότερες κατηγορίες ενεργειακού πιστοποιητικού εμφάνισαν ταχύτερους ρυθμούς ανόδου τιμών σε σύγκριση με τα ακίνητα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, από την κατηγορία Α+ έως και Β.

Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει ότι, παρά το αυξημένο κόστος χρήσης και τη χαμηλότερη ποιότητα διαβίωσης, τα ακίνητα χαμηλής ενεργειακής κλάσης προσελκύουν ισχυρή ζήτηση λόγω της σαφώς χαμηλότερης αρχικής τιμής τους.

Η απόκλιση τιμών μεταξύ ενεργειακά αποδοτικών και μη αναβαθμισμένων κατοικιών παραμένει ιδιαίτερα έντονη.

Στο κέντρο της Αθήνας, το 2025, οι κατοικίες υψηλής ενεργειακής κλάσης είχαν μέση ζητούμενη τιμή κατά 84% υψηλότερη σε σχέση με τις κατοικίες χαμηλής ενεργειακής κατάταξης. Οι τιμές διαμορφώθηκαν στα 3.530 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα ακίνητα υψηλής απόδοσης, έναντι 1.915 ευρώ για εκείνα χαμηλής ενεργειακής κλάσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στα νότια προάστια, όπου οι ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες πωλούνται σχεδόν 98% ακριβότερα, με τις ζητούμενες τιμές να φτάνουν τα 4.925 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι 2.481 ευρώ για τα ακίνητα χαμηλής ενεργειακής κλάσης. Στα δυτικά προάστια, η διαφορά τιμών προσεγγίζει το 97,7%, επιβεβαιώνοντας ότι η ενεργειακή αναβάθμιση αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα κόστους.

Παρά τη μεγάλη διαφορά στις απόλυτες τιμές, οι κατοικίες χαμηλής ενεργειακής κλάσης εμφανίζουν υψηλότερους ρυθμούς ετήσιας ανόδου. Στο κέντρο της Αθήνας, οι ζητούμενες τιμές τους αυξήθηκαν κατά 11,8%, όταν τα ακίνητα υψηλής ενεργειακής απόδοσης κατέγραψαν αύξηση μόλις 3,8%. Παρόμοια τάση παρατηρείται και στον Πειραιά, όπου τα ακίνητα χαμηλής ενεργειακής κλάσης σημείωσαν ετήσια αύξηση 12,9%, έναντι 4,5% για τα ενεργειακά αποδοτικά.

Η εικόνα αυτή συνδέεται και με τη διάρθρωση της προσφοράς, καθώς τα ακίνητα υψηλής ενεργειακής κλάσης είναι κατά κανόνα νεόδμητα ή πλήρως ανακαινισμένα, ενώ η πλειονότητα του υφιστάμενου αποθέματος ανήκει σε χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες.

Η αυξημένη ζήτηση για οικονομικότερες λύσεις, ενισχυμένη και από προγράμματα όπως το «Σπίτι μου ΙΙ», κατευθύνει τους αγοραστές σε παλαιότερες κατοικίες χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, καθιστώντας την ενεργειακή κλάση έναν από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες στην εξέλιξη των τιμών της αγοράς κατοικίας.