Τι ήταν αυτό που πραγματικά οδήγησε στο να μην ήταν ο υπουργός Άμυνας στην ελληνική αντιπροσωπεία για το Ανώτατο Κυβερνητικό Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στην Άγκυρα την Τετάρτη, όπου έγινε και η πολυσυζητημένη συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν.
Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν κοντά στους δέκα υπουργούς. Και μπορούσε σε ένα τέτοιο διάλογο να απουσιάζουν οι υπουργοί Άμυνας;
Έχει μήπως σχέση με την επίθεση που εξαπέλυσε η Άγκυρα την προηγούμενη μέρα του Συμβουλίου με κορυφαίο υπουργό της κατά του Έλληνα υπουργού Άμυνας; Εκείνη την ημέρα βέβαια η σύνθεση του Συμβουλίου είχε καθοριστεί αλλά μήπως η επίθεση στον Νίκο Δένδια χαρακτήριζε το κλίμα και τις επιθέσεις της Άγκυρας το προηγούμενο διάστημα;
Ήταν τόσο σοβαρό το Συμβούλιο Άμυνας του ΝΑΤΟ και είχε μεγαλύτερη σημασία από τη συμμετοχή των υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Τουρκίας στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δυο πλευρών;
Ή μη συμμετοχή τους είχε αποφασιστεί ήδη για τους λόγους που ο καθείς μπορεί να υποθέσει; Εξάλλου ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας απουσίαζε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.
Ποιος όμως ήταν ο πραγματικός λόγος που δεν συμμετείχε ο Δένδιας στην αποστολή στην Τουρκία;
ΥΓ: Για να μην νομίζουν ότι μπορεί να μας όλους ταΐζουν σανό...