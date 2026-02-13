Η Σύνοδος των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ είναι η πραγματική αιτία;- Από τη Σύνοδο έλειπε ο ομόλογός του της Τουρκίας.

Τι ήταν αυτό που πραγματικά οδήγησε στο να μην ήταν ο υπουργός Άμυνας στην ελληνική αντιπροσωπεία για το Ανώτατο Κυβερνητικό Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στην Άγκυρα την Τετάρτη, όπου έγινε και η πολυσυζητημένη συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν.

Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν κοντά στους δέκα υπουργούς. Και μπορούσε σε ένα τέτοιο διάλογο να απουσιάζουν οι υπουργοί Άμυνας;

Έχει μήπως σχέση με την επίθεση που εξαπέλυσε η Άγκυρα την προηγούμενη μέρα του Συμβουλίου με κορυφαίο υπουργό της κατά του Έλληνα υπουργού Άμυνας; Εκείνη την ημέρα βέβαια η σύνθεση του Συμβουλίου είχε καθοριστεί αλλά μήπως η επίθεση στον Νίκο Δένδια χαρακτήριζε το κλίμα και τις επιθέσεις της Άγκυρας το προηγούμενο διάστημα;

Ήταν τόσο σοβαρό το Συμβούλιο Άμυνας του ΝΑΤΟ και είχε μεγαλύτερη σημασία από τη συμμετοχή των υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Τουρκίας στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δυο πλευρών;

Ή μη συμμετοχή τους είχε αποφασιστεί ήδη για τους λόγους που ο καθείς μπορεί να υποθέσει; Εξάλλου ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας απουσίαζε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιος όμως ήταν ο πραγματικός λόγος που δεν συμμετείχε ο Δένδιας στην αποστολή στην Τουρκία;

ΥΓ: Για να μην νομίζουν ότι μπορεί να μας όλους ταΐζουν σανό...