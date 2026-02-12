Συνάντηση Δένδια με τον Βούλγαρο υπουργό Άμυνας.

Στη Σύνοδο υπουργών Εθνικής Άμυνας των χωρών- μελών του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες, συμμετείχε σήμερα, Πέμπτη, ο Νίκος Δένδιας.

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας ενημέρωσε τους ομολόγους του για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της υλοποίησης της «Ατζέντας 2030», για το ΕΛΚΑΚ και την Ασπίδα του Αχιλλέα.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Βούλγαρο υπουργό Άμυνας, Ατανάς Ζαπριάνοφ, με τον οποίο συζήτηση για την ενίσχυση των αμυντικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

