Στη Σύνοδο υπουργών Εθνικής Άμυνας των χωρών- μελών του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες, συμμετείχε σήμερα, Πέμπτη, ο Νίκος Δένδιας.
Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας ενημέρωσε τους ομολόγους του για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της υλοποίησης της «Ατζέντας 2030», για το ΕΛΚΑΚ και την Ασπίδα του Αχιλλέα.
{https://x.com/NikosDendias/status/2021931511617049047}
Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Βούλγαρο υπουργό Άμυνας, Ατανάς Ζαπριάνοφ, με τον οποίο συζήτηση για την ενίσχυση των αμυντικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.
{https://x.com/NikosDendias/status/2021943799745065366}