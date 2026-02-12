Υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια το δημόσιο βίο και την παράταξη, τονίζει στο μήνυμά του ο Νίκος Δένδιας.

Ο θάνατος του Αναστάση Παπαληγούρα, προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων μας. Υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια το δημόσιο βίο και την παράταξη, ως πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, βουλευτής και υπουργός. Στη διαδρομή του συνέχισε την οικογενειακή παράδοση της εντιμότητας στην πολιτική, την οποία του κληροδότησε ως πολύτιμη παρακαταθήκη ο πατέρας του Παναγής.

Αυτό τόνισε με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα.

«Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του ως βουλευτής για την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου της Κέρκυρας», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.