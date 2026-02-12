Με σύμβαση δίμηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του έργου.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προκηρύσσει την κάλυψη μίας νέας θέσης εξωτερικού συνεργάτη με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, στο πλαίσιο του έργου «EPOS ON».

Η συνεργασία θα πραγματοποιηθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, με ανώτατο συνολικό κόστος 4.000,00€.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου, κάθε νόμιμη κράτηση, τον ΦΠΑ, καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο ανάδοχος υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 39, παρ. 9 του ν. 4387/2016.

Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου.www.noa.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 20ή Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην κα Ελευθερία Οικονομοπούλου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Δρ. Μαρίνο Χαραλαμπάκη στο τηλέφωνο 210 3490175 ή στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η προκήρυξη