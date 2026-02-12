Το δημοψήφισμα για όριο στη μετανάστευση μπορεί να απειλήσει τις συμφωνίες με την ΕΕ και να πλήξει σοβαρά την οικονομία, προειδοποιούν ελβετικές επιχειρήσεις.

Στην Ελβετία θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι δημοψήφισμα για την πρόταση του ακροδεξιού Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος (SVP) να περιοριστεί ο πληθυσμός της χώρας στα 10 εκατομμύρια, κάτι που θα απειλούσε βασικές συμφωνίες με την ΕΕ και, σύμφωνα με τους επικριτές της, θα παρέλυε την οικονομία.

Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι το δημοψήφισμα για την πρόταση του SVP «Όχι σε μια Ελβετία των 10 εκατομμυρίων», η οποία αντιμετωπίζει αντιδράσεις και από τα δύο σώματα του κοινοβουλίου, καθώς και από τον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό τομέα, θα διεξαχθεί στις 10 Ιουνίου.

Η πρωτοβουλία θα υποχρεώνει την ελβετική κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να λάβουν μέτρα εάν ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας, που ανέρχεται σε 9,1 εκατομμύρια, υπερβεί τα 9,5 εκατομμύρια, αρνούμενοι την είσοδο σε νέους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων αιτούντων άσυλο και των οικογενειών ξένων κατοίκων.

Εάν ο πληθυσμός φτάσει τα 10 εκατομμύρια, θα τεθούν σε ισχύ περαιτέρω περιορισμοί και, εάν οι αριθμοί δεν αρχίσουν να μειώνονται, η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να αποχωρήσει από τη συμφωνία ελεύθερης κυκλοφορίας που έχει με την ΕΕ, μακράν η μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών της.

Ο πληθυσμός της Ελβετίας έχει αυξηθεί περίπου πέντε φορές ταχύτερα από τον μέσο όρο των γειτονικών κρατών-μελών της ΕΕ την τελευταία δεκαετία, καθώς η οικονομική της επιτυχία έχει προσελκύσει τόσο ανειδίκευτους εργαζόμενους όσο και υψηλά αμειβόμενα στελέχη πολυεθνικών.

Περίπου το 27% των κατοίκων της Ελβετίας δεν είναι πολίτες της χώρας, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Το SVP, το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της χώρας, υποστηρίζει ότι η «δημογραφική έκρηξη» αυξάνει τα ενοίκια και επιβαρύνει τις δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες μέχρι σημείου κατάρρευσης.

Το κόμμα, που έχει έρθει πρώτο σε κάθε εκλογική αναμέτρηση από το 1999, εδώ και καιρό πραγματοποιεί εκστρατεία κατά της μετανάστευσης, προβάλλοντας εγκλήματα που διαπράττονται από αλλοδαπούς και δημοσιεύοντας εικόνες με ματωμένα μαχαίρια, κουκουλοφόρους εγκληματίες, υψωμένες γροθιές και φοβισμένες γυναίκες.

Το σύστημα άμεσης δημοκρατίας στην Ελβετία επιτρέπει στους πολίτες να προτείνουν πρωτοβουλίες, οι οποίες τίθενται σε δημοψήφισμα εάν συγκεντρώσουν 100.000 υπογραφές μέσα σε 18 μήνες. Αποτελούν εδώ και καιρό αγαπημένο εργαλείο του SVP, αλλά μόνο περίπου το 10% των λαϊκών πρωτοβουλιών εγκρίνεται.

Δημοσκόπηση που έγινε τον Δεκέμβριο έδειξε ευρεία υποστήριξη από το 48% των ψηφοφόρων για την πρωτοβουλία «Όχι σε μια Ελβετία των 10 εκατομμυρίων», αντικατοπτρίζοντας τον βαθύ διχασμό σχετικά με το πόσο ανοιχτή χρειάζεται να είναι η χώρα σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Αντιδρούν οι επιχειρήσεις

Πολυεθνικές, όπως οι Roche, UBS και Nestlé, υποστηρίζουν ότι η πρόταση θα έθετε σε κίνδυνο τις διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε πέρυσι σχετικά με την πρόσβαση στην ενιαία αγορά, πάνω στην οποία στηρίζεται μεγάλο μέρος της ευημερίας της Ελβετίας.

Η Economiesuisse, ισχυρή ένωση επιχειρήσεων, την έχει χαρακτηρίσει «πρωτοβουλία του χάους» και έχει προειδοποιήσει ότι πολλές ελβετικές εταιρείες βασίζονται σε εργαζόμενους από την ΕΕ και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς τους οποίους θα αναγκαστούν να μετεγκατασταθούν στο εξωτερικό, πλήττοντας τα φορολογικά έσοδα και τις υπηρεσίες της Ελβετίας.

Αντίπαλα κόμματα έχουν δηλώσει ότι η στενή σχέση με την Ευρώπη είναι η μόνη επιλογή της Ελβετίας: περίπου τα μισά από τα εξαγόμενα προϊόντα της χώρας κατευθύνονται στην ΕΕ.

