Η ICE προχώρησε σε πάνω από τριπλάσιο αριθμό διοικητικών συλλήψεων πέρυσι, σε σχέση με τις 113.000 συλλήψεις επί Μπάιντεν το 2024.

Λιγότερο από το 14% των 400.000 μεταναστών που έχει συλλάβει η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) - τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας Τραμπ - έχουν κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για βίαια εγκλήματα, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) που εξασφάλισε το CBS News.

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο του DHS παρέχουν την πιο λεπτομερή μέχρι σήμερα εικόνα για το προφίλ των συλληφθέντων της ICE και αμφισβητούν τις συχνές δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ ότι η καταστολή της παράνομης μετανάστευσης στοχεύει κυρίως επικίνδυνους και βίαιους εγκληματίες που ζουν παράνομα στις ΗΠΑ.

Τα στατιστικά δείχνουν ότι η ICE έχει αυξήσει δραματικά τις συλλήψεις από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία.

Σχεδόν το 60% των συλληφθέντων του τελευταίου έτους είχε κατηγορηθεί ή καταδικαστεί μεν για εγκλήματα, αλλά μεταξύ αυτής της ομάδας, η πλειοψηφία των κατηγοριών ή καταδικών δεν αφορά βίαια εγκλήματα.

Για παράδειγμα, ενώ ο Τραμπ και οι βοηθοί του μιλούν συχνά για το «κυνήγι» δολοφόνων, βιαστών και μελών συμμοριών, τα εσωτερικά δεδομένα δείχνουν ότι λιγότερο από το 2% αυτών που συνελήφθησαν είχαν κατηγορίες ή καταδίκες για ανθρωποκτονία ή σεξουαλική επίθεση, ενώ ένα άλλο 2% ήταν κατηγορούμενοι ως μέλη συμμοριών.

Σχεδόν το 40% όλων όσων συνελήφθησαν από την ICE κατά το πρώτο έτος του Τραμπ δεν είχαν καθόλου ποινικό μητρώο και κατηγορούνταν μόνο για αστικές παραβάσεις μετανάστευσης, όπως η παράνομη διαμονή στις ΗΠΑ ή η παραμονή πέραν της άδειας, δείχνει το έγγραφο του DHS.

Αυτές οι παραβάσεις του αμερικανικού μεταναστευτικού δικαίου εκδικάζονται συνήθως από δικαστές μεταναστευτικού δικαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε αστικές - όχι ποινικές - διαδικασίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι οι αντιμεταναστευτικές επιχειρήσεις του Τραμπ είχαν πλειοψηφική υποστήριξη κατά την προεδρική εκστρατεία του 2024 και στους πρώτους μήνες της θητείας του, η δημόσια αντίθεση αυξήθηκε σημαντικά λόγω ανησυχιών για τις τακτικές των πρακτόρων σε πόλεις όπως η Μινεάπολη και για το ποιοι εμπλέκονται στις επιχειρήσεις τους.

Μια δημοσκόπηση του CBS News τον προηγούμενο μήνα έδειξε ότι η υποστήριξη των Αμερικανών είχε πέσει στο 46%, από 59% στην αρχή της δεύτερης θητείας του. Περίπου το 60% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι οι πράκτορες μετανάστευσης ήταν «πολύ αυστηροί».

Το έγγραφο του DHS αποκαλύπτει ότι η ICE έκανε περίπου 393.000 συλλήψεις από τις 21 Ιανουαρίου 2025, πρώτη ημέρα του Τραμπ πίσω στην εξουσία, έως τις 31 Ιανουαρίου φέτος. Συνολικά, έκανε πάνω από τριπλάσιο αριθμό διοικητικών συλλήψεων σε σχέση με τις 113.000 συλλήψεις της κυβέρνησης Μπάιντεν το 2024.

Το ποσοστό συλλήψεων ατόμων με ποινικό ιστορικό, ωστόσο, μειώθηκε από 72% το οικονομικό έτος 2024 σε σχεδόν 60% το πρώτο έτος του Τραμπ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 7.500 συλλήψεις - ή μόλις το 1,9% - αφορούσαν άτομα που κατηγορούνταν για συμμετοχή σε συμμορίες όπως η Tren de Aragua, μια εγκληματική οργάνωση με ρίζες στις φυλακές της Βενεζουέλας. Ο Τραμπ αρχικά έθεσε τη συμμορία στο επίκεντρο της καταστολής του, απελαύνοντας πάνω από 200 άνδρες κατηγορούμενους ως μέλη της σε διαβόητη φυλακή στη Σαλβαδόρ. Μια έρευνα του CBS News και του «60 Minutes» πέρυσι διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν ποινικό μητρώο.