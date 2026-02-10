Ραγδαίες εξελίξεις καθώς γνωστή έγινε η είδηση της βουλευτή της Πεύσης Ελευθερίας, Ελένη Καραγωργοπούλου.

Εκτός Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε τον εαυτό της η μέχρι σήμερα βουλευτής του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, Ελένη Καραγεωργοπούλου.

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου, καθώς η κ. Καραγεωργοπούλου είχε δυναμική παρουσία και υποστήριζε με θέρμη τις θέσεις του κόμματος και της προέδρου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην επιστολή ανεξαρτητοποίησης που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής και η οποία θα αναγνωστεί αύριο στην Ολομέλεια, η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής, κάνει λόγο μεταξύ άλλων για πολιτική διαφοροποίηση.

Ειδικότερα η βουλευτής αναφέρει στην επιστολή ανεξαρτητοποίησης της: «Η απόφασή μου να συνεχίσω ως ανεξάρτητη Βουλευτής είναι αποτέλεσμα μιας διαφορετικής πολιτικής στάθμισης ως προς τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου και την ανάγκη ενίσχυσης του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου. Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας, οι οποίες με οδήγησαν στη συγκεκριμένη θεσμική επιλογή. Η επιλογή αυτή δεν συνιστά πράξη αντιπαράθεσης, αλλά πολιτική διαφοροποίηση ως προς την κοινοβουλευτική κατεύθυνση και τον τρόπο άσκησης του ρόλου μου. Παραμένω στη Βουλή για να υπηρετώ με συνέπεια τη λαϊκή εντολή, ασκώντας ενεργό και υπεύθυνη αντιπολίτευση».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η κ. Καραγεωργοπούλου έχει ενημερώσει για την απόφασή της την Ζωή Κωνσταντοπούλου εδώ και μια εβδομάδα, ευχαριστώντας την για την ευκαιρία που της έδωσε.

Πλέον η Πλεύση Ελευθερίας μετρά 5 βουλευτές, το όριο δηλαδή για να υφίσταται η κοινοβουλευτική ομάδα.