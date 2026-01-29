Από το κάνε κανένα παιδί στο…ανάγωγη! Η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σε ένα βίντεο 3:16" η, πρόεδρος από την Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει συγκεντρώσει όλες τις επιθέσεις που έχει δεχθεί στη Βουλή από συναδέλφους της στη Νέα Δημοκρατία.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Μακάριος Λαζαρίδης ακόμα και ο Κωνσταντίνος Τασούλας, με την προηγούμενη ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Βουλής. Στο βίντεο ακούγονται χαρακτηρισμοί αλλά και αρκετά ανήκουστα και μισογυνιστικά σχόλια, που έχουν γίνει κατά καιρούς. Όπως λέει η ίδια στο βίντεό της «Το…boys club ΝΔ - συμπαθούντων» επέστρεψε και αυτή είναι η απάντησή της.

Συνοδεύει το βίντεο με το hastag #τιλεςκυραμου, #κάνεκανεναπαιδι, #womenpower, #όχι_στον_σεξισμό, #όχι_στον_μισογυνισμό.

Η απάντησή της έρχεται στο τελευταίο πλάνο και είναι μία και μόνο λέξη: αυτογελιοποιείστε.