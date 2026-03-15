Η τοξικότητα του κ. Λαζαρίδη δηλητηριάζει το δημόσιο βίο.

Παρακολουθήσαμε την Παρασκευή το βράδυ την εκπομπή του Γιώργου Πιέρρου στο Action 24.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης. Ειλικρινά δεν έχω ξαναδεί τέτοια οίηση και τέτοια επιθετική και συνάμα προσβλητική συμπεριφορά από βουλευτή. Την ίδια στιγμή που στηλίτευε της πρακτικές της κυρίας Κωνσταντοπούλου, έμοιαζε να τις έχει κοπιάρει κανονικά.

Με προσβλητικές - προσωπικές επιθέσεις στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Διαμαντίδη, που εμφανώς αδυνατούσε να τον αντιμετωπίσει. Έφτασε στο σημείο να του πει πως δεν συνομιλεί μαζί του επειδή δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής. Απλώς ο Διαμαντίδης ήταν πολιτικά κατώτερος των περιστάσεων και δεν μπορούσε να τον αντιμετωπίσει στο ίδιο επίπεδο.

Όπως και έχει, το ζητούμενο δεν είναι οι περιορισμένες δυνατότητες του κατά τα άλλα ευγενούς Διαμαντίδη. Το θέμα είναι η τοξικότητα του κ. Λαζαρίδη, που δηλητηριάζει το δημόσιο βίο. Εύλογα θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς που βρήκε τόση έπαρση...

Ε.Σ.