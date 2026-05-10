Οι οδηγοί κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις για τη διαχείριση του συμβάντος.

Αυξημένη είναι η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό, μετά από καραμπόλα τριών οχημάτων στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του κόμβου Πεντέλης, προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού, οι καθυστερήσεις ξεπέρασαν τα 30 λεπτά, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση. Οι οδηγοί που κινούνται προς το Αεροδρόμιο καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές όπου αυτό είναι εφικτό.