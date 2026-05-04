Πού είναι αυξημένη η κίνηση το απόγευμα της Δευτέρας.

Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί σε Αττική Οδό και Κηφισό, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου το απόγευμα της Δευτέρας, 04/05.

Στην Αττική Οδό εντοπίζονται καθυστερήσεις 10-15' στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι και τη λεωφόρο Κηφισίας. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις της τάξης των 5 με 10 λεπτών από την Κάντζα έως τη λεωφόρο Μαραθώνος.

Παράλληλα, υπάρχουν καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο προς Πειραιά.

Στον Κηφισό ιδιαίτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα, ενώ η κίνηση στο υπόλοιπο κομμάτι του Κηφισού είναι αυξημένη στα «φυσιολογικά» πλαίσια στις ώρες αιχμής.

Η κίνηση στις 17:35