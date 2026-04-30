Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, όπου επικρατεί κυριολεκτικά ασφυξία. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Κίνηση στον Κηφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών

Στον Κηφισό, η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στο ρεύμα προς Λαμία. Η κίνηση ξεκινά από το ύψος του Φαλήρου και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στην κάθοδο του Κηφισού, η εικόνα είναι καλύτερη, με καθυστερήσεις κυρίως στην είσοδο της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση. Στη Λεωφόρο Αθηνών, τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος του Δαφνίου και φτάνουν έως τον Σκαραμαγκά, λόγω της αυξημένης εξόδου προς τη δυτική Αττική και την εθνική οδό.

Μαζική έξοδος από την Αττική – Περίπου 50.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια

Αυξημένη είναι η έξοδος των εκδρομέων από την Αττική, με χιλιάδες οδηγούς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα προς την περιφέρεια. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι τις 18:00 περίπου 50.000 οχήματα είχαν περάσει από τα δύο βασικά σημεία εξόδου. Ειδικότερα, περίπου 23.000 οχήματα διήλθαν από τα διόδια των Αφίδνες, ενώ 26.800 οχήματα πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνα. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση στο διάστημα μεταξύ 16:00 και 18:00 στα διόδια της Ελευσίνας, όπου μέσα σε δύο ώρες καταγράφηκε διέλευση περίπου 6.000 οχημάτων, δηλαδή κατά μέσο όρο 3.000 οχήματα ανά ώρα.

Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε βασικά τμήματα του οδικού άξονα. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από την Παιανία έως την Κηφισίας, ενώ στην Περιφερειακή Υμηττού σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από την Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας. Παράλληλα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.

