Μπόρες, καταιγίδες και συνδυασμό μετεωρολογικών φαινομένων, θα έχει αυτή η εβδομάδα, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη. Τα φαινόμενα δεν θα κρατήσουν για πολύ, καθώς περιμένουμε την άφιξη θερμών αέριων μαζών.

Οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα ακολουθήσουν το ίδιο καιρικό μοτίβο. Δηλαδή ο καιρός θα ξεκινάει ήπιος, αργά όμως το μεσημέρι με το απόγευμα, θα βλέπουμε και πάλι μπόρες ή και καταιγίδες να αναπτύσσονται προς τα ηπειρωτικά και μάλιστα κοντά στο Σαββατοκύριακο, φαίνεται να περνάει μια πιο οργανωμένη διαταραχή από τα βόρεια τμήματα της χώρας και να εντείνει όλη αυτή η κατάσταση την αστάθεια, οδηγώντας και τον υδράργυρο σε μια μικρή υποχώριση.

Σήμερα, επειδή θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια σε μεγάλο τμήματα του ηπειρωτικού κορμού, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να ανέβει η θερμοκρασία το μεσημέρι και κοντά στο απόγευμα θα αναπτυχθούν καταιγίδες προς τα κεντρικά και βόρςια ηπειρωτικά όπως επίσης και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Αυτή η εβδομάδα θα είναι μία εβδομάδα όπου θα συνυπάρξουν πολλά μετεωρολογικά φαινόμενα ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει οτι οι καταιγίδες αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες, θα συνδυάζονται με έντονα μελτέμια, τα οποία θα κυριαρχήσουν προς την πλeυρά του Αιγαίου. Θα φθάνουμε σε εντάσεις ακόμη και τα 7 μποφόρ. Προς την πλευρά του Ιονίου Πελάγους, οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και θα πνέου7ν από μεταβλητές διευθύνσεις.

Η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί από 32 έως και 34 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Πελοπόννησος, δυτική Στερεά, νότια Κρήτη και το εσωτερικό της Ρόδου θα έχουν τις πιο μεγάλες θερμοκρασιακές τιμές.

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Στην Αττική σήμερα, οι συννεφιές που δραστηριοποιούνται νωρίς το πρωί, στα βορειότερα τμήματα του Αιγαίο, φθάνουν μέχρι και την περιοχή τη κεντρικής και βόρειας Εύβοιας, φθάνοντας ακόμα και την περιοχή της Αττικής. Επικρατεί ένα μελτέμι έως και 7 μποφόρ και σε οτι φορά τις θερμοκρασίες θα καταλήξουμε αργά το μεσημέρι κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, έχουν μείνει κάποια υπολείμματα της χθεσινής αστάθειας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Χαλκιδικής. Αργότερα θα ανοίξει πρόσκαιρα ο καιρός για να ξανακλείσει αργά το απόγευμα, ιδιαίτερα σε εσωτερικές περιοχές και δεν αποκλείεται να συναντήσουμε μπόρες ή και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να έχουν τοπικά ένταση, να συνοδεύονται από έντονες ηλεκτρικές εκκενώσεις. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν, με εξαίρεση τις ώρες εκδήλωσης της αστάθειας. Θα δούμε τους ανέμους να αλλάζουν διευθύνσεις και να ενισχύονται για λίγο. Η θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Τετάρτη ανάλογο το καιρικό μοτίβο, ήπιες η καιρικές συνθήκες στην έναρξη του 24ώρου καθώς θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, θα βλέπουμε να εξελίσσεται αστάθεια στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και θα ξεκινούν μπόρες ακόμη και καταιγίδες, οι οποίες κοντά στο βράδυ, οι οποίες κοντά στο βράδυ, θα ξαπλώνονται σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου και περιοχές κοντά στη θάλασσα.

Η αστάθεια θα ολοκληρώσει τη δράση της και θα διαλυθούν αυτά τα κατεγηδοφόρα νέφη.

Και η Πέμπτη και η Παρασκευή, στο ίδιο καιρικό μοτίβο, με έντονη αστάθεια τις απογευματινές ώρες, μέσα στο Αιγαίο θα αναπτυχθούν μελτέμια, και η θερμοκρασία 32 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα κατέβει μια πιο ψυχρή αέρια μάζα στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, άρα θα πυροδοτήσει μια πιο γενικευμένη αστάθεια και θα ρίξει και λίγο τη θερμοκρασία για να είμαστε κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με παρόμοιο καιρικό μοτίβο. Από την άλλη εβδομάδα θα εξαπλωθεί το πεδίο υψηλής πίεσης που κυριαρχεί στη δυτική Ευρώπη και το οποίο μεταφέρει όλο και πιο πολλές θερμές αέριας μάζας.

Φαίνεται από την άλλη εβδομάδα ότι το πεδίο υψηλής πίεσης θα αρχίσει να στρέφεται και προς τη χώρα μας, μεταφέροντας πιο θερμές αέριες μάζες, κάνοντας σαφώς την ατμόσφαιρα πιο καθαρή, περιορίζοντας τα φαινόμενα αστάθειας ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

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