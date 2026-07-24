Σε κλοιό έντονης αστάθειας με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις θα βρεθούν πολλές περιοχές της χώρας - Πώς κινείται το μέτωπο των φαινομένων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και δυνατούς ανέμους να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα πρώτα έντονα φαινόμενα έχουν ήδη ξεκινήσει, με χαλάζι να καταγράφεται στην Λαμία ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για τοπικά ισχυρές καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Η κακοκαιρία αναμένεται να κινηθεί τις επόμενες ώρες προς περισσότερες περιοχές, με ιδιαίτερη προσοχή να χρειάζεται στις μετακινήσεις, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Tο πέρασμα της κακοκαιρίας θα συνοδεύεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μηνύματα του 112 εστάλησαν νωρίτερα σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες, διάστημα που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο για την εξέλιξη των φαινομένων.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 85.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα, ενώ οι καταιγίδες αναμένεται να γενικευτούν κυρίως στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Κεντρική Ελλάδα, με τα εντονότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται και στην Αττική από αργά το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις μετακινήσεις, ειδικά στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες.

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Κακοκαιρία: Σφοδρή χαλαζόπτωση στη Λαμία (βίντεο)

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε τη Λαμία, καθώς η κακοκαιρία που σαρώνει αρκετές περιοχές της χώρας εκδηλώθηκε με ένταση στην πόλη και τις γύρω περιοχές. Μέσα σε λίγα λεπτά, η έντονη βροχόπτωση συνοδεύτηκε από πυκνή χαλαζόπτωση, δημιουργώντας ένα λευκό τοπίο σε δρόμους και πεζοδρόμια. Το φαινόμενο προκάλεσε προβλήματα στις μετακινήσεις των οδηγών, ενώ η ορατότητα ήταν περιορισμένη. Βίντεο καταγράφει τη σφοδρότητα της χαλαζόπτωσης, με το χαλάζι να πέφτει με μεγάλη ένταση και τους κατοίκους να αναζητούν καταφύγιο.

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{https://www.tiktok.com/@lamiareport.gr/video/7666089340971339030}

Μακρακώμη: Σήκωσε σκεπές το δυνατό μπουρίνι και τις έριξε πάνω σε αυτοκίνητα

Από τη δυτική Φθιώτιδα και το δήμο Μακρακώμης ξεκίνησε η κακοκαιρία με ισχυρή βροχή που συνοδευόταν από θυελλώδεις ανέμους αλλά και χαλάζι. Μάλιστα στη Μακρακώμη, ο ισχυρός αέρας ξήλωσε την στέγη από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, η οποία από θαύμα δε χτύπησε άνθρωπο σύμφωνα με το Lamiareport.gr . Ωστόσο παρέσυρε όλες τις κολώνες και τα καλώδια από το δίκτυο φωτισμού, ενώ προσγειώθηκε στα σταθμευμένα αυτοκίνητα των πελατών του σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο σημείο!

Στο ίδιο σημείο ο δυνατός αέρας έσπασε και δέντρο, που ευτυχώς επίσης δεν έπεσε πάνω σε άνθρωπο. Κακός χαμός και στο δρόμο από Καστρί μέχρι Μακρακώμη με σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους που έριξαν δέντρα και κλαδιά στην εθνική οδό Λαμίας - Καρπενησίου.

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Μεγάλη μπόρα τώρα στη Λάρισα – Έντονα φαινόμενα με ισχυρή βροχή και καταιγίδα

Ισχυρή μπόρα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Λάρισα, ενώ τα φαινόμενα συνοδεύονται κατά τόπους από δυνατούς ανέμους και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα και στις επόμενες ώρες, πριν το κύμα κακοκαιρίας κινηθεί ανατολικότερα.

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Χαλαζόπτωση και στον Όλυμπο που ντύθηκε στα «λευκά»

Ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο σκηνικό για την εποχή δημιουργήθηκε στον Όλυμπο, καθώς έντονη χαλαζόπτωση κάλυψε με λευκό στρώμα το τοπίο, προκαλώντας εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο σε χειμωνιάτικους μήνες παρά σε τέλη Ιουλίου. Η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας έφερε μαζί της ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια, δυνατούς ανέμους αλλά και τοπικά έντονα φαινόμενα χαλαζιού. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς η λευκή «κουβέρτα» που δημιουργήθηκε στη μέση του καλοκαιριού δίνει την αίσθηση χιονισμένου τοπίου, την ώρα που μεγάλο μέρος της χώρας δοκιμάζεται από την απότομη αλλαγή του καιρού.

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Πού έχει ισχυρές καταιγίδες τώρα

Ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται αυτή την ώρα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με έντονα φαινόμενα να επηρεάζουν τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την Ήπειρο και την Κεντρική Μακεδονία. Οι καταιγίδες συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρές βροχοπτώσεις, δυνατές ριπές ανέμου και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές.

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid0xVgbgmtrTBDqL9PgdhFRkC2HJeFxtPu79JTCf3JYuKbVaYNQ7QR57UVExynXWYoKl}

Κακοκαιρία εξπρές: Μήνυμα του 112 σε 6 περιοχές – Πότε φτάνουν τα έντονα φαινόμενα στην Αττική

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές για την κακοκαιρία εξπρές που επηρεάζει τη χώρα, με τα πρώτα μηνύματα του 112 να έχουν ήδη σταλεί νωρίς το μεσημέρι σε πολίτες σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο. Το νέο κύμα κακοκαιρίας φέρνει ισχυρές βροχές, έντονες καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και δυνατούς ανέμους, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για κατά τόπους επικίνδυνα φαινόμενα.

Στο επίκεντρο Εύβοια, Αττική και Κεντρική Μακεδονία

Παράλληλα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας, όπου τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένεται να καταγραφούν στα παραθαλάσσια και θαλάσσια τμήματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Σποράδες και Εύβοια, καθώς εκεί τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα και να διατηρηθούν έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Πότε χτυπά την Αττική

Η επιδείνωση του καιρού θα γίνει αισθητή στην Αττική από το μεσημέρι της Παρασκευής, αρχικά στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού. Το πιο δύσκολο διάστημα αναμένεται από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες, όταν καταιγίδες θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές του λεκανοπεδίου. Οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις προβλέπεται να σημειωθούν αργά το απόγευμα και κυρίως το βράδυ, ενώ τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές ριπές ανέμου, μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ενισχύονται οι άνεμοι – Πτώση της θερμοκρασίας

Εκτός από τις καταιγίδες, σημαντική ενίσχυση αναμένεται να παρουσιάσουν οι άνεμοι στο Ιόνιο και το Αιγαίο, προκαλώντας πιθανές δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, αλλάζοντας το σκηνικό μετά τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών.

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