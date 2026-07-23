Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει το φθινόπωρο με την 32η σεζόν.

Σχεδόν έναν μήνα πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του 32ου κύκλου της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, που έχει συνδέσει το όνομά της με την έρευνα και το αστυνομικό ρεπορτάζ, ετοιμάζεται να επιστρέψει στους τηλεοπτικούς δέκτες, συνεχίζοντας για μία ακόμη χρονιά την πολυετή πορεία της μέσα από τις μακροβιότερες και επιτυχημένες εκπομπές της μικρής οθόνης.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», που πλέον μετράει περισσότερες από τρεις δεκαετίες, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για τη συνέπειά του, την επίλυση υποθέσεων και τις έρευνές του που πραγματοποιούνται με γνώμονα τον άνθρωπο και τη διακριτικότητα.

Η Αγγελική Νικολούλη παραμένει σταθερά μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της τηλεόρασης και έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού.

Το πρώτο τρέιλερ της νέας σεζόν, προϊδεάζει τους τηλεθεατές για όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν, με το «Φως στο Τούνελ» να επιστρέφει για 32η χρονιά.

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Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει το φθινόπωρο στο Mega με την Αγγελική Νικολούλη.