Το Mega τιμάει την Αλίκη Βουγιουκλάκη με ένα απόσπασμα από του «Δέκα Μικρούς Μήτσους».

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου, με τις ερμηνείες της, το ταμπεραμέντο της και τις διαχρονικές της ατάκες να έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην συνείδηση και τις μνήμες των ανθρώπων.

Σήμερα, 23 Ιουλίου, συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή έχοντας δώσει ισχυρή μάχη με την υγεία της.

Μέσα από τους ρόλους που ενσάρκωσε απέδειξε το πολυδιάστατο ταλέντο της και οι περισσότερες ταινίες στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει θεωρούνται πλέον κλασικές.

Ο τηλεοπτικός σταθμός του Mega με αφορμή την ημέρα και την συμπλήρωση των τριάντα χρόνων από την ημέρα του θανάτου της, τιμά τη σπουδαία ηθοποιό με ένα σύντομο απόσπασμα από τη συμμετοχή της στου «Δέκα Μικρούς Μήτσους».

Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές τηλεοπτικές εμφανίσεις της Βουγιουκλάκη κατά την οποία ξεδίπλωσε το ταλέντο της στο πλευρό του Λάκη Λαζόπουλου.

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Το Mega αναφέρει στη σχετική λεζάντα: «Με αφορμή την επέτειο των 30 χρόνων από τον θάνατό της, θυμόμαστε μία από τις πιο ξεχωριστές τηλεοπτικές εμφανίσεις της Αλίκης Βουγιουκλάκη: τη συνάντησή της με τον Λάκη Λαζόπουλο στους «Δέκα Μικρούς Μήτσους». Μία σπάνια στιγμή αυτοσαρκασμού, χιούμορ και αυθεντικότητας που απέδειξε γιατί η Αλίκη δεν ήταν απλώς μια σταρ, αλλά ένα διαχρονικό σύμβολο της ελληνικής ψυχαγωγίας. 30 χρόνια μετά, η Αλίκη συνεχίζει να συγκινεί κάθε νέα γενιά».