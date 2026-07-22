Πρόκειται για το Kavomaleas, ένα δεξαμενόπλοιο που ανήκει στην εταιρεία Dynacom του Γιώργου Προκοπίου και το οποίο φέρεται να βρισκόταν σε ιρανικά ύδατα.

Το Ιράν φέρεται να κατάσχεσε τάνκερ Έλληνα δισεκατομμυριούχου στα Στενό του Ορμούζ, αναφέρει έκθεση των FT.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ιρανικές δυνάμεις κατέλαβαν το δεξαμενόπλοιο του Γιώργου Προκοπίου, αφού πρώτα εξαπέλυσαν επίθεση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για το Kavomaleas, ένα δεξαμενόπλοιο που ανήκει στην εταιρεία Dynacom του Προκοπίου. Το τάνκερ όπως είχε γίνει γνωστό είχε δεχθεί δύο βλήματα στα ανοικτά των ακτών του Ομάν την Κυριακή το βράδυ, ανέφεραν οι Financial Times, αναγκάζοντας το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο.

{https://x.com/MenchOsint/status/2079990146884112584}

Οι Financial Times επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας από την Τρίτη, αναφέρουν πως μια στήλη καπνού φάνηκε να βγαίνει από το δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν σε ιρανικά ύδατα. Αναλυτές σημείωσαν στους FT πως είναι «πολύ πιθανό» το δεξαμενόπλοιο να έχει καταληφθεί.

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Για παραλαβή πετρελαίου το τάνκερ

Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν στα Στενά του Ορμούζ για να παραλάβει περισσότερα από 500.000 βαρέλια πετρελαίου. Η εταιρεία δήλωσε στο FT πως ένα άλλο από τα πλοία της, το Acheloos, χτυπήθηκε επίσης την Κυριακή το βράδυ ενώ μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

{https://x.com/_MartinKelly_/status/2079987614354932213}

Η Dynacom, η οποία είναι γνωστή για τις συναλλαγές σε μέρη του κόσμου που άλλες εταιρείες συνήθως αποφεύγουν, έχει στείλει τουλάχιστον 10 δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ από τον Φεβρουάριο οπότε και έκλεισε η δίοδος λόγω του πολέμου που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αναφέρει το Forbes.

Ανυποχώρητος ο Έλληνας πλοιοκτήτης

Τον περασμένο μήνα ο Έλληνας πλοιοκτήτης είχε παρομοιάσει την τακτική του να πλέουν πλοία του σε αμφισβητούμενα ύδατα, με τους Έλληνες εμπόρους στους Ναπολεόντειους Πολέμους. Επίσης άφησε να εννοηθεί πως δεν έχει σκοπό να υποχωρήσει παρά την κλιμακούμενη σύγκρουση στην περιοχή.

«Η Ελλάδα έχει παράδοση στην άρση των αποκλεισμών από την αρχαιότητα. Δεν θέλω να επεκταθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες αλλά θεωρώ πως οι νύξεις είναι αρκετές ήδη αρκετές» σχολίασε ο Έλληνας πλοιοκτήτης.

Το δεξαμενόπλοιο Kavomaleas

Το Kavomaleas, ένα δεξαμενόπλοιο ενός έτους, επρόκειτο να παραλάβει πάνω από 500.000 βαρέλια πετρελαίου στον Κόλπο. Πλοία του μεγέθους και της κατηγορίας του κοστίζουν συνήθως περίπου 55 εκατομμύρια δολάρια για να τα αγοράσει κάποιο καινούργια, διευκρινίζουν οι FT. Η δορυφορική εικόνα, που επικαλούνται, δείχνει επίσης μια κηλίδα πετρελαίου που ακολουθεί το πλοίο.

{https://x.com/Osint613/status/2079203075047276610}

Η Dynacom δήλωσε ότι οποιαδήποτε επιχείρηση μετακίνησης του πλοίου δεν είχε εγκριθεί από την εταιρεία και ότι «προσπαθούσαν να επαληθεύσουν» την τοποθεσία του. Ωστόσο, δεν απάντησε σε αίτημα των FT για τις δορυφορικές εικόνες, αλλά επιβεβαίωσε ότι ένα άλλο πλοίο της Dynacom, το Acheloos, δέχθηκε πυρά επίσης την Κυριακή το βράδυ ενώ μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Πάνω από 45 πλοία έχουν δεχθεί πυρά λόγω του πολέμου ΗΠΑ - Ιράν αλλά αυτή θα είναι η τρίτη μόλις κατάληψη πλοίου πλοίου από τους Ιρανούς από την έναρξη του πολέμου.

{https://x.com/Archer83Able/status/2079209390549418135}

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης κατέλαβε το Απρίλιο δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία διαχειρίζεται η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, MSC. Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση, οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των πλοίων και του πληρώματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες του Forbes/FT