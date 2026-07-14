Η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ επιβραδύνθηκε σε βαθμό σχεδόν πλήρους ακινητοποίησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια της διέλευσης από την κρίσιμη θαλάσια δίοδο.

Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν δυτικά του ιρανικού λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς την Τρίτη, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό IRIB.

Η αναφορά έκανε λόγο για πέντε εκρήξεις στο δυτικό τμήμα του Μπαντάρ Αμπάς, ενώ αναφέρθηκαν ακόμη έξι εκρήξεις στο νησί Κις και επιπλέον εκρήξεις στο νησί Κεσμ.

Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το τελευταίο κύμα πληγμάτων της εναντίον του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτικούς στόχους σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Μπουσέρ, Τσαχ Μπαχάρ, Τζασκ, Κοναράκ, Αμπού Μούσα και Μπαντάρ Αμπάς.

Είχε προηγηθεί την Τρίτη αναφορά της UKMTO για χτύπημα σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν: Το Stolt Magnesium διέσχιζε την Αραβική Θάλασσα όταν χτυπήθηκε, σύμφωνα με τη ναυτιλιακή εταιρεία. «Όλοι οι ναυτικοί του Stolt Magnesium είναι ασφαλείς και έχουν εντοπιστεί. Μετά το περιστατικό, ο πλοίαρχος ενεργοποίησε τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης του πλοίου και το πλήρωμα άρχισε την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο κατάστρωμα».

{https://x.com/UK_MTO/status/2076934679874118007}

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Οι ΗΠΑ επανέφεραν τον αποκλεισμό του Ιράν στα Στενά

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις καταστρέφουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που σχετίζονται με τα Στενά του Ορμούζ και επαναφέρουν τον αποκλεισμό, επιμένοντας παράλληλα ότι μια διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη παραμένει εφικτή παρά την κλιμακούμενη σύγκρουση.

«Τους χτυπάμε απόψε και εξουδετερώνουμε κάθε δυνατότητά τους για οτιδήποτε έχει να κάνει με τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Κατηγόρησε επίσης το Ιράν ότι αποχώρησε από μια ενδεχόμενη συμφωνία, αφού οι διαπραγματεύσεις είχαν δείξει να σημειώνουν πρόοδο.

«Έκαναν μια συμφωνία. Την αθέτησαν - μάλλον 10 φορές - και σκότωσαν πολλούς ανθρώπους... Διαπραγματεύονται εδώ και 47 χρόνια, αλλά κανένας δεν τους έχει χτυπήσει ποτέ στρατιωτικά. Εμείς το κάνουμε και μάλιστα πολύ σκληρά», είπε.

Ερωτηθείς εάν πιστεύει ότι μια συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή, απάντησε: «Ναι, νομίζω ότι μια συμφωνία είναι δυνατή».

Οι δηλώσεις του έγιναν καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυαν για τρίτη συνεχή νύχτα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, με τον Λευκό Οίκο να αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις είχαν ως στόχο να υποβαθμίσουν την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί την εμπορική ναυτιλία και την περιφερειακή ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.

«Επαναφέρουμε τον αποκλεισμό, και είναι ένας αποκλεισμός όχι για οποιονδήποτε, αλλά για το Ιράν», υποστήριξε ο πρόεδρος Τραμπ. «Με άλλα λόγια, όποιος κάνει δουλειές με το Ιράν δεν μπορεί να περάσει. Όλοι οι άλλοι θα μπορούν να περάσουν. Επομένως, είναι ένας αποκλεισμός, ένας πολύ ισχυρός αποκλεισμός. Ο αποκλεισμός ήταν πιθανώς πιο αποτελεσματικός ακόμα και από τα πλήγματα, αλλά νομίζω ότι ο συνδυασμός τους είναι αυτός που πραγματικά κάνει τη δουλειά», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη θα παραμείνει ο «φύλακας» των Στενών του Ορμούζ, μετά την απειλή του Τραμπ να επιβάλει τέλη στη ναυτιλία στη στρατηγική αυτή θαλάσσια δίοδο.