Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν τέλος ύψους 20% σε όλα τα φορτία που μεταφέρονται μέσω των Στενών του Ορμούζ.,

Άνοδο καταγράφουν την Τρίτη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι νέες εξαγγελίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ και η επαναφορά του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών ενίσχυσαν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό αργού.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού ενισχύονται κατά 2,27%, στα 79,91 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ σημειώνει άνοδο 2,14%, διαμορφούμενο στα 85,11 δολάρια το βαρέλι.

Οι ανακοινώσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν τέλος ύψους 20% σε όλα τα φορτία που μεταφέρονται μέσω των Στενών του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας τις ΗΠΑ «προστάτη» της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού, από την οποία διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Παράλληλα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, γνωστοποίησε την επαναφορά του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών που βρίσκονται κοντά στα Στενά, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση με την Τεχεράνη. Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ στις 16:00 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Ανησυχία στις αγορές για την ασφάλεια του εφοδιασμού

Οι εξελίξεις εντείνουν τις ανησυχίες των αγορών για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών. Σε έκθεσή της, η Citi επισημαίνει ότι η πρόταση για την επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή. Η τράπεζα εκτιμά επίσης ότι ενισχύεται το ενδεχόμενο το Ιράν να αποχωρήσει από το υφιστάμενο μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ έως τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, εξέλιξη που θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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Πριν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διακινούνταν μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η ναυτιλιακή κίνηση μειώθηκε αισθητά μετά τις επιθέσεις ιρανικών δυνάμεων σε πλοία στην περιοχή στις αρχές Μαρτίου, ωστόσο είχε αρχίσει να ανακάμπτει μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι τελευταίες ανακοινώσεις, ωστόσο, επαναφέρουν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.