Οι πυροσβέστες όταν διαπίστωσαν πως δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες έσπασαν με προσοχή το παράθυρο.

Συναγερμός σήμανε σε Αστυνομία και Πυροσβεστική στην Πάτρα το βράδυ της Δευτέρας όταν ενημερώθηκαν ότι ένα παιδί ήταν κλειδωμένο μέσα σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το Tempo24, η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς η μητέρα δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το ΙΧ της, πιθανόν γιατί είχαν «μπλοκάρει» οι κλειδαριές, ενώ το δίχρονο κοριτσάκι βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Οι πυροσβέστες όταν διαπίστωσαν πως δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες έσπασαν με προσοχή το παράθυρο, για να μην τραυματιστεί το παιδί και το έβγαλαν σώο παραδίδοντάς το στην έντρομη μητέρα του.